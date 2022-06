Nigerijský politik bude mít soudu co vysvětlovat. (Autor: Profimedia)

Nigerijský politik Ike Ekweremadu (60) a jeho manželka Beatrice Nwanneka Ekweremaduová (55) jsou obviněni ze spiknutí s cílem převézt dítě z Nigérie do Spojeného království za účelem odběru orgánů. Politik Lidové demokratické strany a známá lékařka jsou zatčeni a soudům budou mít co vysvětlovat.

Vyoperování orgánů a jejich následné prodání. Za takovým účelem měli podle britské metropolitní policie Ike Ekweremadu a jeho žena přivézt do Británie dítě mladší osmnácti let. Podle všeho byli vysoce postavený nigerijský politik a vlivná lékařka zadrženi už na letišti v londýnském Heathrow.

Na možný obchod s orgány upozornil v roce 2017 bývalý ministr nigerijské vlády. Tvrdil, že migrantům z jeho země byly odebírány orgány poté, co byli prodáni do otroctví. Ike i jeho žena tak budou mít soudům co vysvětlovat. Oba jsou obviněni ze spiknutí za účelem uspořádání nebo usnadnění cesty jiné osoby za účelem vykořisťování.

Oba byli ve vazbě, ve čtvrtek se měli objevit u magistrátního soudu v Uxbridge. Ekweremadu je od roku 2003 zvoleným senátorem parlamentu se sídlem v Abuji poté, co se po letech jako právník přesunul do politiky. Jeho o pět let mladší manželka je akademička a lékařka a také významná veřejná osobnost v Nigérii. Sami mají čtyři dospělé děti.