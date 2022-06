Kamarádka Susan Kima Rosera na stránce GoFundMe popsala jako milujícího otce, který se naprosto sám stará o svých šest dětí. „Kim je svobodný táta na plný úvazek a pracuje opravdu tvrdě, aby je zaopatřil,“ píše o svém kamarádovi, který utrpěl obrovskou ztrátu. Táta z australského Queenslandu vzal své děti na rodinnou dovolenou do kempu ležícího asi 25 kilometrů od města Harts Range.

Rodina měla v plánu strávit dny plné zábavy. Děti se zejména podle informací The Sun těšily na těžbu drahých kamenů. „Děti nasedly do auta a jeli jsme pro vodu a nevím, co se stalo,“ uvedl Kim pro 7NEWS s tím, že zničehonic jeho sedmiletá dcerka Kahleesi otevřela okénko u auta a vyskočila ven. Podle něj se zřejmě chtěla dostat na místo jako první. „Moje třináctiletá dcera seděla vedle ní a můj kamarád tam seděl také a já ho slyšet křičet Kahleesi,“ dodal. Otec rychle zastavil a běžel pomoci své dceři.

„Tekla jí z uší krev, byla celá zkroucená,“ popsal strašlivý okamžik, kdy ji našel zraněnou. Na místě nebyl signál a tak nemohl zavolat lékařskou pomoc. Proto ji vzal a naložil do auta a jel rychle na pohotovost. „Všechno, co jsem mohl udělat, bylo držet svou malou holčičku za ruku, dívat se jí do očí a říct: Kahleesi, jen se mi podívej do očí, zlato a miluji tě, jsi velká holka,“ dodal Roser.

Dceru odvezl do Harts Range, odkud byla letecky převezena do nemocnice v Adelaide, kde ale o několik hodin později zemřela. Případem se zabývá policie. Roser nedokáže smrt své nejmladší dcery pochopit. Veřejná sbírka na GoFundMe má pomoci svobodnému otci uspořádat své dcerce pohřeb. „Daroval jsem všechny její orgány, aby zachránila životy jiných dětí. Chtěla by to udělat,“ řekl o dcerce, kterou popisuje jako usměvavou, milou a milující dobrodružství.

