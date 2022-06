Hasiči, policisté a záchranáři zasahovali v domě od úterního podvečera do středečního dopoledne. V nemocnici postupně skončilo 37 lidí včetně devíti hasičů a dvou policistů. Všichni se totiž nadýchali do té doby neznámé směsice nebezpečných látek.

Obecné ohrožení

Jejich stav se následně začal postupně zhoršovat, nemocnice v Liberci proto rozhodly, že nechají policejním vrtulníkem z Všeobecné fakultní nemocnice transportovat protilátky. Nakonec je nemocnice použít nemusela, bylo to spíše z preventivních důvodů.

Případem se zabývají i kriminalisté liberecké policie. „I nadále případ prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení, přičemž probíhají standardní úkony trestního řízení, jako shromažďování dalších důkazních prostředků, analýza zajištěných věcí a záznamy výpovědí svědků z místa události,“ popsal mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Zároveň od hasičů z chemické laboratoře v Lázních Bohdaneč obdrželi i získané vzorky nebezpečných látek. „Výsledky rozboru z chemické laboratoře z odebraných vzorků obsahovaly pravděpodobně tyto látky: organická rozpouštědla, hexilenglykol, methylbenzandehyd, acetylaceton, dimethylbenzandehyd, toluen,“ informovali hasiči.

Šlo o varnu?

Blesk oslovil soudního znalce v oboru chemie a kriminalistiky Karla Lehmerta. „Dá se souhlasit se spekulací, kterou policie vyřkla, že by se opravdu mohlo jednat o varnu drog. Ostatně o tom už ze začátku spekulovali,“ popsal pro Blesk Lehmert.

„Ty látky, které hasiči naměřili, tak některé z nich slouží k výrobě pervitinu a některé se objevují ve vzorcích vzduchu z míst, které k výrobě drog sloužila,“ doplnil. Podle Lehmerta jde o těkavé organické látky.

Lehmer látky navíc popsal jako „průřez ovzduším varny“. „Jsou to látky, které se dají volně koupit, jsou tam ale i ty, které jsou už meziprodukty nebo plynnými exhalacemi při výrobě metamfetaminu (pervitinu – pozn. red). Nejde tedy o věci, které se dají volně koupit,“ popisuje.

Dlouhodobé následky?

Pokud by si problému v domě nikdo nevšiml nebo ho po delší dobu ignoroval, mohlo by to mít i dalekosáhlejší následky. „Dobře se to dá ilustrovat na případu muže, který skončil na jednotce intenzivní péče jenom díky tomu, že sešel do sklepa a nadýchal se látky těžší než vzduchu. Tady bylo jasně vidět, že to s ním nedopadlo úplně tak dobře jako s ostatními ve vyšších patrech,“ doplnil soudní znalec.

K tomu, aby vařič nebyl odhalen, se používá podle chemika pokročilejší filtrace. Snaží se hlavně zabránit šíření zápachu, který vzniká při výrobě drog.