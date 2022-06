O smrti pětačtyřicetileté bývalé katarské princezny Kasii Gallaniové Blesk.cz informoval v posledních dnech. Kráska byla nalezena v luxusním komplexu u španělské Marbelly bez známek života. V bytě měla mrtvá ležet čtyři dny, než byla objevena policií poté, co ji zalarmovala jedna z dcer a uklízečka. Smrt měl u ženy zapříčinit koktejl drog a alkoholu, to se ale moc nezdá Kasiiným blízkým.

Byla zraněná na obličeji

Podle uklízečky Pomy žena milovala běhání, jógu, a rozhodně nepila. K tomu se přiklání i kamarád bývalé katarské princezny Louis Spagnuolo. „Znal jsem ji velmi dobře a jsem z této zprávy zdrcen. Byla to velmi dobrá osoba a ti, kteří ji znali, ji měli rádi. Milovala své dcery neuvěřitelně a nikdy by je neopustila,“ řekl v minulosti přítel zesnulé.

Na světlo se však dostávají další podivné informace. Podle nejnovějších informací deníku Daily Mail byla Kasia dva měsíce před smrtí ve svém střešním bytě okradena a fyzicky napadena. „Před pár měsíci byla okradena ve svém bytě. Tihle chlápci ji napadli a pořádně zbili a ukradli jí spoustu věcí. Byla dost těžce zraněná na obličeji,“ sdělil pro deník manažer nočního klubu a zpěvák Bruce Baps. Ten se také domnívá, že napadení a krádež má co do činění s vazbami na katarskou královskou rodinu. Po útoku podle jeho slov byla vyděšená k smrti. „Trvalo čtyři dny, než ji našli, takže její tělo bylo ve stavu rozkladu,“ dodal Baps s tím, že před smrtí mu kráska, kterou na instagramu sledovalo víc než 500 tisíc lidí, poslala zprávu, v níž stálo pouze: „Jdu spát.“ Pak se mu už neozvala. Nejdřív mu to nepřišlo divné, že se neozývá, ale později se rozhodl jít dokonce do jejího bytu. Nikdo mu ale neotevřel. O pár dní později ji našli mrtvou.

Sexuální zneužití dcery otec popřel

„Nevěřím, že se zabila, ale čekáme na výsledky pitvy, abychom přesně věděli, co se stalo. Trvalo čtyři dny, než byla nalezena, takže její tělo bylo ve stavu rozkladu,“ dodal ještě přítel zesnulé. Tvrdí také, že je hloupost, že by si Kasia sáhla na život kvůli sporu o dcery, který vedla se svým bývalým manželem Abdalazízem bin Chalífa Ál Sáním, princem a nejstarším synem předchozího katarského emíra Chalífy bin Hamada Ál Sáního.

Kasia se o své tři krásné dcery s bývalým partnerem soudila patnáct let. Rozsudek padl letos v květnu, soud rozhodl, že všechny tři dcery ve věku 15 – 17 let bude mít na starosti jejich otec. Kasia v minulosti upozorňovala na to, že její bývalý manžel měl sexuální zneužít jednu z jejich dcer, která svého otce z činu obvinila. Ten měl s dcerou spát v jedné posteli a nevhodně ji osahávat. Pařížská prokuratura v současné chvíli dívčino tvrzení šetří. Otec zneužití kategoricky odmítl.