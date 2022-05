Ke konci dubna došlo v jihočeském Táboře k požáru ubytovny. V noci tou dobou uvnitř leželo několik dospělých včetně dětí. „Hustý dým a šlehající plameny nenechaly klidnými projíždějící vojáky ze 42. mechanizovaného praporu: desátníka Jana Fuxu a četaře Pavla Beňa, Františka Petra a Radomíra Němce,“ popisují vojáci.

Jakmile o požáru informovali policii a hasiče, neváhali a vrhli se do zakouřené ubytovny zachraňovat! Nejdřív se tedy dovnitř dostali oknem, které bylo naštěstí otevřené. „Děti jsme vytahovali oknem. Navíc lidé, co bydleli nahoře, vůbec nevěděli, že hoří a museli jsme je budit. Také jsme museli vykopnout všechny dveře v prvním patře,“ upřesnil Honza.

Pak přijeli policisté a vojákům pomáhali. Společně tak evakuovali 20 dospělých a tři děti. „Bez jejich pomoci by někteří pravděpodobně uhořeli nebo se udusili zplodinami, protože do některých bytů museli vniknout násilím a oběti vzbudit. V té době již byl objekt poměrně silně zakouřen. Vojáci pak pokračovali v plnění úkolů při naplánované služební cestě do Žatce,“ dodali vojáci.

Střet s tramvají

Velkou měrou se na záchraně lidského života podílela i vojákyně Petra Strejčková. Byla svědkem drsné nehody, kdy neopatrnou ženu srazila tramvaj a zranila. Sražena žena ale měla štěstí v neštěstí, s Petrou tam byl i člen Horské služby.

Ženě ošetřili otevřenou zlomeninu dolní končetiny a rozsáhlou tržnou ránu na temeni hlavy. „Po dobu 20 minut udržovali její životní funkce do příjezdu záchranné služby. Petra využila svoje dovednosti z kurzu první pomoci v poli CLS,“ napsali vojáci. Výcvik CLS je zjednodušeně bojový záchranář, který se umí postarat o těžce zraněného vojáka nebo civilistu.

Promrzlý senior

Vojáci z dělostřeleckého pluku Michal Drtil a Miroslav Ritter v chladném únorovém počasí náhodou narazili na staršího muže, který při venčení zkolaboval. Jeho bezvládné tělo leželo na poli mezi obcemi Hluboš a Bratrkovice.

„Muži poskytli první pomoc, provedli masáž srdce a obnovili jeho životní funkce. Do příjezdu záchranné služby mu zabezpečili tepelný komfort a předali ho záchranářům ve stabilizovaném stavu,“ zakončili vojáci s tím, že bez jejich pomoci by zřejmě starší muž umrzl.

Za záchranu několika lidských životů dostali vojáci minci a certifikát Laudi Memorabilis. „Tímto rychlým a pohotovým jednáním jste se jednoznačně zasloužili o záchranu lidských životů. Jsem na vás pyšný, patří vám velké díky,“ uvedl armádní generál Aleš Opata.