Věznici v Bělušicích 20. října minulého roku opustil Robert Tempel. Za mřížemi strávil dvacet let. Kauza začala v roce 2001, kdy byl obžalován z dvojnásobné vraždy, kterou podle obžaloby spáchal na lesním parkovišti na Sokolovsku. Večer 20. srpna měl na odlehlé parkoviště vylákat dva muže s tím, že jednomu z nich předá peníze za koupi auta. Ovšem místo toho měl oba usmrtit.

Těla následně s pomocí Lubomíra Václava podle obžaloby zakopal ve Staré Vodě na Chebsku. U soudu Tempel a Václav označili jeden druhého jako vraha. Václava soudy osvobodily. Tempel byl rovněž zproštěn viny soudem v Plzni a to celkem čtyřikrát! Vrchní soud v Praze rozhodnutí plzeňského soudu ale vždy zrušil. V roce 2008, kdy už se jeho případ projednával popáté, Krajský soud v Praze rozhodl o doživotním trestu. Tempel podal stížnost k Nejvyššímu i Ústavnímu soudu, ale marně.

Obrátil se až k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který v červnu 2020 rozhodl, že česká justice porušila Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Tempelovi bylo upřeno právo na spravedlivý proces a soud nebyl dokončen v přiměřené lhůtě. Osmačtyřicetiletý muž byl zproštěn z vraždy pro nedostatek důkazů. Nicméně ve vězení nadále zůstával. Měl si odpykat zbytek trestu za loupež, která byla spáchána v roce 1996. Nicméně Ústavní soud rozhodl, že jeho další držení ve vězení je neústavní a osvobozený vězeň opustil věznici.

Po České republice Tempel požaduje odškodné. „Ty roky mi to nevrátí, navíc peníze mám, ale nějaké zadostiučinění by být mělo. Dám to synovi a manželce, kteří si vytrpěli dost, já nic nepotřebuju,“ uvedl pro server novinky.cz. Podle informací webu iROZHLAS.cz již začalo jednání mezi Tempelem a ministerstvem spravedlnosti, při němž obě strany jednají o výši odškodného. Tempel po státu žádá 97 milionů korun. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka uvedl, že obě strany se maximálně snaží, aby došlo k uzavření dohody formou mimosoudního vyrovnání.

Zároveň dodal, že zástupci ministerstva se Tempelovi omluvili. „Pan Tempel slova lítosti skutečně ocenil, protože to bylo poprvé, kdy se mu nějaký zástupce státu omluvil do očí. Do září bychom měli mít konkrétní představu odškodnění. Můj dojem jednání je, že ministerstvo uznává právní titul pro náhradu a nyní se bavíme, jak důkazně podložit naše tvrzení uvedená v žádosti,“ řekl pro iROZHLAS.cz advokát Tempela Jakub Kříž.

