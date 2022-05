Policistům se nepodařilo prokázat, že by se Passer dopustil trestného činu, a tak nebyl ani obviněn. Uvedl to britský The Sun. Podle něj by museli kriminalisté prokázat, že se miliardář choval v silničním provozu „bezohledně“ a snažil se dosáhnout „nejvyšší možné rychlosti“. Podle deníku se luxusní auto pohybovalo asi 3 km/h pod stanovenou maximální rychlostí u sportovního vozu.

Státní zastupitelství také podotklo, že dálnice byla téměř prázdná a na místě byla dobrá viditelnost, dodali, že nikdo nebyl ohrožen.

Šokující video je stále veřejně dostupné na sociální síti. Na Passerově kanálu ho od ledna zhlédlo více než 11 milionů lidí. Kritiku 33. nejbohatší Čech sklidil také od německého ministerstva dopravy.