Český podnikatel Radim Passer (58) při jízdě se svým Bugatti Chiron po německé dálnici riskoval životy nejen posádky své, ale i aut, která předjížděl. Podle Budského taková rychlost patří výhradně na uzavřené okruhy. Jinak jde o životy.

Je podobně rychlá jízda v německu legální?

V Německu na některých úsecích není rychlost omezená a můžete tam jet, kolik chcete. Jenže když jedete více než 180 km/h, přihlíží se k tomu v případě nehody jako k přitěžující okolnosti. Policie i řidiči jsou na to připraveni, takže i na těchto neomezených úsecích naprostá většina řidičů jezdí podobně rychle jako jinde.

Jak rychlost přes 400 km/h vnímá řidič?

V takové rychlosti se výrazně zhoršuje periferní vidění, které se začíná zužovat už při rychlosti 130 km/h. Při rychlosti přes 400 km/h vidí řidič prakticky jen to, co je přímo před ním. Je to fyziologický jev, který lze ovlivnit tréninkem, kupříkladu u zkušených pilotů stíhaček se to projevuje o trochu méně. Potlačit to ale nelze. Kdyby mu tam někdo náhle vjel z boku, do poslední chvíle o něm neví a při této rychlosti nedokáže zareagovat.

Je jízda v neděli v pět ráno dostatečný způsob, jak zajistit bezpečnost takového pokusu?

Byla to jakási formální snaha o bezpečnost, ale bezpečné to rozhodně nebylo. Při této rychlosti může i drobná nerovnost na vozovce auto rozhodit, a když se jedná o neuzavřenou dálnici za provozu, nikdy nevíte, co před vámi leží. Jen brzdná dráha se v takové rychlosti blíží jednomu kilometru a je otázkou, zda by brzdy vydržely intenzivně brzdit celou dobu. Sportovní auta jsou sice stavěna na vyšší rychlosti, ale sami výrobci doporučují testovat jejich schopnosti jen na uzavřených drahách. Na otevřené silnici takové testy rozhodně nemají co dělat.

Co ještě může hrozit?

Další otázkou je technický stav vozu, který musí být špičkový. V této rychlosti stačí najet na nepatrný předmět, a pneumatika může vybuchnout, vůz se pak stane neovladatelným. Je otázkou, jak důkladně si stav vozu prověřil a zda si byl jistý, že je v okamžiku testu vše v nejlepším pořádku.

Jak moc byl nebezpečný pro okolní řidiče?

Pro okolní řidiče byl rozhodně velkým nebezpečím. I kdyby reagoval do jedné vteřiny, ujede okolo 120 metrů, než zareaguje. Okolní řidiči, kteří jeli odhadem 150 km/h, přitom určitě nepočítali, že auto, které třeba zahlédli ve zpětném zrcátku, urazí půl kilometru za čtyři vteřiny. Mohli udělat chybu. Kdyby odhadli jeho rychlost na 200 km/h a dali mu královský prostor pro manévrování, při jeho rychlosti přes 400 km/h by mu nedali ani šanci to ubrzdit.

Hraje tady roli i věk řidiče?

Ve vyšším věku už má řidič pomalejší reakce než zamlada a zhoršuje se vidění. Zhruba po čtyřicítce už je třeba s tím počítat. A nepomůže tady ani to, že má auto celou řadu technických asistentů. Konečné slovo totiž má vždy řidič a jeho schopnosti.

Dá se vůbec v takové rychlosti jet bezpečně?

Silné auto patří do rukou jen hodně zkušeným jezdcům, kteří vědí, s čím zachází. Musí to mít v hlavě srovnané. Když se testují auta a komponenty, je to vždy na uzavřeném okruhu, kde řidiči znají přesně každý metr dráhy, každý keříček, jsou tam únikové zóny, když je nejhůř. Toto byl čirý hazard a nerozum. Je také otázkou, proč to dělal. Jestli se chtěl jen pochlubit na sociálních sítích, mám dojem, že u většiny lidí s tímhle nepochodil.

Není to poprvé

Radim Passer se na stejném úseku německé dálnice pokoušel překonat 400kilometrovou hranici už v minulosti. V letech 2011 a 2012 s Bugatti Veyron se mu sice nepodařilo přepnout vůz do výkonného režimu, který umožní jet rychleji než 375 km/h, ale o tři roky později, v roce 2015, zde rozjel veyron na 402,5 km/h. Ani jeho nejnovější pokus ale nestačí na jízdu Rudolfa Caraccioly, který v roce 1938 po německé dálnici jel s mercedesem 432,7 km/h.

Autobahnturismus táhne

Dálnice bez limitu je v Německu pro turisty z Číny, EU a Velké Británie jako turistická atrakce. Podle mnichovských policistů rok od roku stoupá počet nelegálních závodů vypůjčenými sportovními vozy především v době konání pivních slavností Oktoberfest. I to je jeden z důvodů, proč by většina německých řidičů uvítala rychlostní limity.

Expert: Agresor za volantem? Neoplácet, hned volat policii.

