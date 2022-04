Dobojováno. Ľubomír (52) a Dana (48) Chuchelovi se devět let snažili dokázat, že jejich malá dcerka Nina mohla žít, kdyby ji v trenčínské nemocnici správně léčili. Nyní si plánují osvojit další dítě ze sirotčince.

Lékaři dívce diagnostikovali břišní virózu. Kvůli špatnému ošetření došlo k dehydrataci organismu, které šlo zabránit podáním infuze, stojí ve výsledcích pitevní zprávy.

Krajský soud v Trenčíně ve středu potvrdil rozhodnutí soudu první instance a rozhodl, že za smrt šestileté dívky nese plnou odpovědnost trenčínská nemocnice. Rodičům přiznal odškodnění v přepočtu necelých jeden a půl milionu korun, informoval server Nový Čas.

„Je to spravedlivé, ale tu radost nedokážeme prožívat. Naši Ninku nám nevrátí žádné peníze. Když posloucháte soudce, který vám říká, že stačilo tak málo a vaše dítě mohlo žít, ani výkon spravedlnosti vás nepotěší,“ sdělil novinářům se vzlykem otec Ľubomír. Soud by nikdy nevyhrál bez své právní zástupkyně Soni Tothové, která dle něj odvedla mimořádnou práci.

Manželé plánují na počest zesnulé dcery uspořádat vzpomínkový večer. „Bolí to, stačilo tak málo, abychom tu byli... Peníze vám nic nevynahradí. Někteří lidé vám řeknou, že by je ani nechtěli, budou tomu říkat krvavé peníze. Vnímáme to jako dárek od Nink za všechno, čím jsme si museli projít. Nejkrásnějším darem, který nám Ninka poslala z nebe, je náš Miško, kterého jsme si vzali z dětského domova a který je už týden členem naší rodiny,“ dodala matka.

Rodiče si v budoucnu plánují osvojit dítě ze sirotčince. Jejich dcera je o to totiž často prosila. Oni jí toto přání po smrti chtějí splnit.