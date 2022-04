Za mřížemi skončila Jasmín Kausarová, manželka milionáře Mohammeda Farúqa. Policie ji zatkla a obvinila z toho, že si najala dva muže, aby zabili jejího manžela, s nímž žila přes dvacet let. Kausarová byla druhou manželkou boháče, jehož tělo bylo nalezeno 1. dubna poblíž pákistánské metropole Islámábádu. Podle informací britského deníku Daily Mirror se vyšetřovatelé domnívají, že vražda byla spáchána v rodinném domě v pákistánském Paňdžábu.

Farúq, který vlastnil britský i pákistánský pas, se většinu času zdržoval v Británii. V anglickém Leedsu vlastnil honosnou vilu v hodnotě 1,5 milionů britských liber (cca 44 milionů Kč). Rovněž byl ředitelem úspěšné realitní kanceláře. Do Pákistánu se údajně vrátil pouze kvůli smrti svého bratra. Zpět do Británie už pětašedesátiletý muž tentokrát nedorazil. Jednadvacátého března ho měla jeho druhá manželka vylákat do rodinného sídla, kde čekala se svým třicetiletým údržbářem a dalším mužem. Společné ho měli zavraždit, jeho tělo naložit do auta a odjet na skládku, kde vozidlo zapálili.

Pákistánský právník Málik Šahnwar-Nún, který zastupuje rodinu Farúqa uvedl, že Kausarová měla svému údržbáři říci, že se vztah mezi ní a manželem zhoršuje. Nicméně podle něj jejím skutečným motivem bylo získání manželova bohatství. „Byla to naplánovaná brutální vražda. Policie shromáždila hodně důkazů a kamerových záznamů,“ uvedl právník s tím, že prý Kausarová měla mít s údržbářem vztah. „Chtěla peníze a majetek v Pákistánu. Zavolala Farúqovi a požádala ho, aby přijel k ní domů. Odjel ze svého domu v pět hodin, a když řídil, mluvil s Jasmín. Jakmile vstoupil do domu, byl uškrcen ložním prádlem, když umíral, naložili jeho tělo do auta a zapálili ho,“ popsal.

To, že měla Kausarová aférku s údržbářem potvrdil i vyšetřovatel Abdul Wahab. Kausarová měla svým komplicům za vykonání vraždy slíbit cestu do Spojeného království. Farúq byl otcem tří dcer a dvou synů. „Farúq byl velmi milý člověk, který byl milován svými přáteli a rodinou. Je to opravdu těžké období pro všechny,“ uzavřel rodinný právník. Kausarová svůj podíl na smrti manžela popírá. Na soud ale čeká ve vězení.

Za svou mámou stojí syn Sajíd Bašír. „Mojí mámě je pětašedesát let a trpí cukrovkou druhého typu a hypertenzí. V současnosti je držená ve vězení v Pákistánu. (...) byla falešně obviněná z vraždu manžela Mohammeda Farúqa Hussajna. Její právní zástupce nás, soudy a britskou ambasádu v Pákistánu informoval o fyzickém a psychickém týrání, která musela snášet,“ upozornil a obrátil se s prosbou na britskou vládu, aby monitorovala její případ. Stejně jako Farúq i Kausarová je držitelkou britského i pákistánského cestovního pasu.

