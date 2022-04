Policie odložila tragickou nehodu čtyř osobních aut u olomoucké místní části Nemilany, při které zemřeli loni v listopadu tři lidé. Z vyšetřování vyplynulo, že mezi oběťmi je také viník nehody, který střet způsobil nepřiměřenou rychlostí jízdy, řekla olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová. Policisté nehodu původně vyšetřovali pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Co do počtu obětí šlo loni o nejtragičtější nehodu nejen v Olomouckém kraji, ale podle zjištění ČTK i v celé republice.

Při tragické nehodě u Nemilan v loňském listopadu zemřel Honza V. (†20) a David P. (†22) a čtyřipadesátiletá žena. Policie okolnosti tragické nehody vyšetřovala několik měsíců. "Začátkem dubna byl případ ještě před zahájením trestního stíhání odložen, a to z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání. Z výsledků prověřování vyplynulo, že viníkem dopravní nehody měl být dvacetiletý muž, který při dopravní nehodě zemřel. To znamená, že trestní stíhání nemá být proti komu vedeno," uvedla policejní mluvčí.

Nehoda se stala v neděli 14. listopadu mezi Olomoucí a obcí Kožušany-Tážaly na tříramenné křižovatce, kde se střetla čtyři osobní auta. "Z provedeného šetření vyplynulo, že řidič vozidla Škoda Octavia jedoucí od Kožušan na Olomouc měl výrazně překročit nejvyšší povolenou rychlost mimo obec. V důsledku toho mělo dojít ke střetu s automobilem Ford Galaxy, za jehož volantem seděla jednatřicetiletá žena. Ta se svým vozidlem na dané křižovatce odbočovala, po předchozím sjezdu z dálnice od Ostravy, vlevo, ve směru na Olomouc," popsala Vaňharová.

Po kolizi vyjel ford mimo vozovku a škodovka pokračovala v jízdě. "V průběhu ní se dostala do protisměru, kde se měla čelně střetnout s osobním vozidlem Škoda Fabia a dále i s automobilem BMW. Obě tato vozidla jela ve směru od Olomouce na Kožušany," uvedla mluvčí. Bilance nehody byla tragická - vyžádala si tři úmrtí a zranění řidiče fabie. "O život přišel dvacetiletý řidič vozidla Škoda Octavia spolu se svým o dva roky starším spolujezdcem a pětapadesátiletá spolujezdkyně jedoucí v automobilu Škoda Fabia," doplnila mluvčí. Alkohol i drogy za volantem byly u všech řidičů vyloučeny.

Podobná tragická nehoda se stala na stejné silnici jen o několik kilometrů dále také o dva roky dříve, a to v úseku mezi Charváty a Dubem nad Moravou. V polovině července 2019 zde zemřeli při nehodě čtyř aut rovněž tři lidé, dalších pět bylo zraněno. Na místě se tehdy srazily dvě dodávky a dvě osobní auta.

Podle zjištění ČTK byla nehoda u Nemilan loni nejtragičtější co do počtu obětí v kraji, ale i v celé zemi. Tragická nehoda se podepsala i na statistice v kraji - loni v Olomouckém kraji zemřelo kvůli nehodám 42 lidí. Proti předchozímu roku to bylo o 19 obětí více, v celostátním srovnání šlo o nejvyšší nárůst. V souvislosti s tragickými statistikami pořádá policie v kraji bezpečnostní akce.

