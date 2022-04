Liberečtí kriminalisté ve čtvrtek 7. dubna vydali výzvu pro všechny rodiče, jež své děti svěřili do péče zájmového spolku Děti ráje železnice, z. s., které sídlí v Liberci. Ve výzvě sdělují, aby kontaktovali číslo 720 076 822. „Jmenovaný spolek organizuje pro děti víkendové pobyty a letní tábory, ale i jednodenní akce. Cílem má být prohlubování jejich zájmu o železnici a historii. Podle našich informací prošly nejrůznějšími programy spolku děti ve věku 4 do zhruba 15 roků,“ informovala mluvčí Ivana Baláková s tím, že více informací poskytnou kriminalisté, až to bude možné.

Ovšem Hlavní zprávy TV Prima přišly s šokující informací, že předseda spolku se měl dopustit znásilnění dítěte! Podle zpráv se mělo jednat o Jana R., který byl v minulosti již dvakrát trestán za znásilnění dítěte. V roce 2008 měl tehdy osmnáctiletý muž znásilnit teprve třináctiletou dívku. Po odsouzení však nedostal zákaz pracovat s dětmi a v roce 2020 založil podle Hlavních zpráv spolek.

Policisté ho měli již zadržet a dokonce stanul před soudem. „Byl vzat do vazby muž obviněný ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění, kterého se měl dopustit vůči nezletilému dítěti, které mu bylo svěřeno do dozoru. Obviněný se k této věci doznal,“ uvedla mluvčí Okresního soudu v Liberci Denisa Šmídová. Vyšetřovatelé se bojí, že může být obětí víc a proto se obrátili s výzvou na rodiče.

