Čtyřiapadesátiletý muž je přesvědčen, že německý pedofil unesl tříletou britskou holčičku v květnu 2007 v Praia da Luz. Post dále tvrdí, že Christian B. se často chlubil svými vloupáními do prázdninových bytů. Na portugalské riviéře jich měl spáchat na sto a bez jediného zadržení policií. Post lituje, že trestný čin ihned nenahlásil. Nyní je však rozhodnut dostat bývalého přítele před soud, řekl pro server The Mirror.

Přítel z baru

Odborník na IT se s Christianem B. seznámil na začátku roku 2000 v baru v Algarve. Zpočátku se domníval, že jeho krajan nemůže stát za únosem Madeleine, ale poté, co zjistil, že Christian B. byl v mládí odsouzen za sexuální delikty s dětmi, Post svůj názor přehodnotil. „Nyní, když už vím o jeho násilnické minulosti, jsem si stoprocentně jistý, že to byl on. Myslím si, že na Madeleine narazil při jednom ze svých vloupání,“ sdělil britským novinářům. Post nyní žije v malém městě na jihu Kambodže.

Muž od začátku tušil, že jeho nový známý se pohybuje na hraně zločinu. Brzy se o tom sám přesvědčil, když Christian B. navštívil v jeho chatrči. „Seděl jsem v obývacím pokoji a všiml si hromady pasů na krbu. Muselo jich tam ležet až na sto kusů, úhledně naskládaných na třech hromadách,“ popsal Post. Kromě průkazů měl hlavně krást cennosti – od telefonů po šperky. Hlavní podezřelý v kauze McCannová svému novému příteli dále přiznal, že obchodoval s marihuanou.

Rozhodnut svědčit

„Jestli mám výčitky, že jsem tehdy policii neřekl o těch pasech? Ano, ale nyní jsem ochotný jít znovu k soudu a pomoci jej usvědčit,“ dodává Post, který se o případu malé Madeleine poprvé dozvěděl při čtení tisku. S Christianem B. se rozešel ve zlém v roce 2006. V té době byl násilník zrovna ve vězení za krádež benzinu. Posta požádal, aby u něho doma zničil několik inkriminujících materiálů.

Bývalý IT odborník byl již dvakrát vyslýchán detektivy, kteří se zabývají případem zmizení malé Madeleine. Post poskytl důkazy, díky nimž byl recidivista odsouzen za znásilnění důchodkyně v Praia da Luz v roce 2005. „Když pomyslím na to, co dělal v minulosti, je mi zle. Jestli se policii jej dostat za mříže, doufám, že se odtamtud nikdy nedostane,“ ukončil Post rozhovor.