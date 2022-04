Jiří Poc před devíti lety vyrazil se svým autem do Radovesic na Litoměřicku, chtěl tu koupit nakladač. Během cesty zpět domů do Chomutova ale zmizel, nikdo neví, kam se poděl. Stal se obětí trestného činu?

Bylo druhého dubna roku 2013 a Jiří Poc (tehdy 72) vyjel z Chomutova ve svém vozidle Opel Astra do Radovesic na Litoměřicku. Od místního muže tady chtěl koupit nakladač. Když se po pár hodinách vydal na cestu zpět domů, ztratil se.

Z Radovesic do Chomutova je to šedesát kilometrů, necelá hodina jízdy autem. A během této trasy Jiří zmizel. Co se s ním po cestě stalo dodnes nikdo neví. Mobil měl od začátku vypnutý, rodině se neozval, stejně tak ho neviděl ani žádný svědek.

Posledním, kdo ho viděl, byl onen muž s bagrem. Jeho zmizení bylo následně nahlášeno o pět dní později poté, co ho doma nenašla jeho dcera. „Jsme přesvědčeni, že se stal obětí zločinu,“ uvedl tehdy severočeský kriminalista Daniel Kuhn, který po seniorovi pátral.

Rodina nabízela odměnu

Příbuzní i známí Jiřího popisují jako veselého a dobrosrdečného muže, který neměl s nikým konflikty. Stejně tak neměl důvod odjet na dovolenou, peníze si radši spořil. Během šetření se navíc přišlo na to, že k němu domů někdo vnikl.

„Pachatel nepoškodil zámek, odemkl si klíčem. Jsme přesvědčeni, že použil klíč, který předtím seniorovi ukradl. Domníváme se, že vloupání s největší pravděpodobností souvisí se zmizením muže,“ dodal kriminalista.

O muži se navíc vědělo, že je finančně dobře zajištění, sám se tím ani nijak moc netajil. Ale i přesto žil skromně. Policie ale neměla žádnou stopu a případ vedl do ztracena.

Štěstí zkusila i nešťastná rodina, která nabízela odměnu 50 tisíc korun tomu, kdo by policii dovedl na stopu k dopadení viníka. „Policisté mi říkali, že nabízená odměna by mohla pomoci,“ řekl serveru iDnes syn Poce. O tom, že by se jeho otec mohl stát obětí vraždy, nepochybuje ani policie, ani rodina.

Pomohou vězni?

„Přestože stopy po delší době vychladnou, kdykoliv může nastat zásadní zvrat. Proto hledáme nové skutečnosti. Vedle moderních forenzních a analytických metod je spolupráce klíčovou součásti procesu s jasným cílem: poznat pravdu a zjistit pachatele,“ píše se v úvodu kalendáře.

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování společně s kolegy ze všech krajů vybralo celkem 24 neobjasněných případů. „Naděje se na čas neptá, aneb každý detail je důležitý,“ stojí v nadpisu kalendáře. Z celkových čtyřiadvaceti případů jde o 15 vražd, osm pohřešovaných osob a jednoho hledaného pachatele.