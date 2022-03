Psal se květen 2007 a Maddelaine McCannová, která měla zanedlouho oslavit čtvrté narozeniny, zmizela z portugalského letoviska Praia da Luz, kde byla na dovolené s jejími rodiči. Následné pátrání po pohřešované dívence bylo ale bezúspěšné. V červnu 2008 portugalská policie případ pro nedostatek důkazů odložila, poté byl znovu otevřen. I sami rodiče po své milované dcerce pátrali na vlastní pěst a najali si soukromé vyšetřovatele. Všechna snaha ovšem byla neúspěšná.

V roce 2020 na veřejnost prosákla informace, že by prsty ve zmizení malé Maddie měl mít německý pedofil Christian Brueckner. Ten v minulosti v Portugalsku, kde byla dívenka s rodiči na dovolené, žil a dokonce se pohyboval i letovisku Praia da Luz, kde rodina pobývala na osudné dovolené. Jak ale Blesk.cz v minulosti uvedl, německá policie zřejmě ukončí vyšetřování. Proti podezřelému nebyl shromážděn dostatek důkazů, aby mohl být ze zmizení malé Maddie obviněn.

Vězni Christianovi B. hrozí vraždou

Christian B. je v současné době za mřížemi za jiný čin, který v minulosti spáchal. Není ale vůbec spokojen s tím, jak se k němu jeho spoluvězni a personál věznice chovají. Podle německého deníku Bild, si Christian B. stěžoval, že je mu vyhrožováno i smrtí. „Nutí mě se ve věznici izolovat, protože je vysoká pravděpodobnost, že by mne někdo mohl někdo z vězňů fyzicky napadnout. Při procházce na dvoře mi vyhrožovali i vraždou,“ popisuje v dopise, který Christian B. zaslal německému Ministerstvu obrany.

Ke skutečnému útoku na pedofila ve věznici nedošlo. Celu prý Christian B. opouští jen na hodinu denně. „Je to vážně mučení,“ doplnil k zacházení za mřížemi podezřelý. Na celkem čtrnácti stranách si muž stěžuje na vězeňské podmínky. Vadí mu například i to, že dostává méně smetany do kávy, než by si představoval. Problém má i s tím, že nemůže používat černé propisky, které mu přinesl jeho právník. Místo toho si musel Christian B. koupit nějaké ve vězeňském obchodě.

Rodina stále doufá v zázrak

Stížnost byla podle Bildu neúspěšná. Údajně jediné, čeho Christian B. dosáhl, je přesun na samotku, aby se nemusel vídat s ostatními vězni. Maddelaine McCannové by dnes bylo 19 let a dosud se ji nepodařilo najít. Rodina svou snahu stále nevzdává a věří, že se zmizení jejich dcerky jednou úspěšně vyřeší.