Lehce kuriózní případ vyřešili, nutno podotknout, že s vydatnou pomocí pachatele, policisté z Jihlavy. Zloděj totiž při krádeži dvou telefonů vytratil ten svůj. Pak na něj zavolal s tím, že by si mobil rád vyzvedl. Byť se snažil policisty obalamutit, že on zlodějem není, nevyšlo mu to. Recidivista putoval rovnou do vězení.