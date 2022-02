Drama se odehrálo na palubě výletní lodi Carnival Valor, která směřovala z mexického Cozumel do amerického New Orleans. Z paluby obří lodi, která pojme až 2 900 lidí, spadla dvaatřicetiletá žena. Některé zdroje uvádí, že pasažérka skočila z balkónu do moře a měla mít pouta! Po ženě pátrají záchranáři.

Romantická plavba z Mexika do Spojených států se změnila v dramatický zážitek ve středu odpoledne. Výletní loď Carnival Valor se zrovna nacházela zhruba 241 kilometrů od pobřeží státu Lousiana. Tehdy zaměstnanci výletní lodi informovali pobřežní stráž, že jedna z pasažérek spadla z paluby do moře. Pobřežní stráž okamžitě po ženě, které podle informací britského deníku The Sun bylo dvaatřicet let, začala pátrat. Na místo vyrazili záchranáři na lodích, ale moře rovněž prohledávají ze vzduchu.

Mluvčí lodní společnosti Line Matt Lupoli však pro server New Observer uvedl, že „žena skočila do oceánu ze svého balkónu“, a zároveň dodal, že zaměstnanci lodi poskytují „podporu manželovi pasažérky, který cestoval s ní, a také její rodině.“

Někteří cestující pro výše zmíněný server však uvedli, že na lodi došlo k výtržnosti a dvaatřicetiletá pasažérka měla být souvislosti s tím zadržena, a dokonce údajně skončila v poutech. Následně se měla vrhnout do oceánu z balkonu na 10. palubě. Dovolenkáři zároveň dodali, že se při pádu údajně udeřila do hlavy.

Luxusní loď Carnival Valor má třináct palub a byla postavena v roce 2004. O čtyři roky později se dočkala rekonstrukce. Dokáže pojmout až 2 900 pasažérů. Loď vyplula z mexického Cozumela a po plavbě po Mexickém zálivu měla zakotvit v New Orleans.