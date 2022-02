Muž spadl ve Vsetíně do potoka, proud ho odnesl až do Bečvy. (Autor: HZS Zlínského kraje)

Ženu v bezvědomí vytáhli ve čtvrtek vpodvečer policisté z řeky Bystřičky u splavu v Bystrovanech u Olomouce. Policisté ihned zahájili její resuscitaci, poté ji předali do péče záchranářů. Podle svědků se snažila zachránit svého psa. Ve Vsetíně zase spadl muž do potoka, proud ho nesl až k soutoku Bečvy.

První zmíněná událost se odehrála ve čtvrtek v podvečer. „Na místo události byly ihned vyslány hlídky, které přijely na uvedené místo a z řeky policisté vytáhli ženu v bezvědomí. Ihned zahájili její resuscitaci a pokračovali v ní až do příjezdu záchranářů, kteří si ji následně převzali do své péče a dál pokračovali v oživování. Žena s obnovenými životními funkcemi byla převezena do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Hasiči s policisty na člunu poté propátrávali dál řeku, zdali se tam nenachází další možná osoba. To se naštěstí nepotvrdilo, uvedla mluvčí. „Šetřením na místě a na základě sdělení svědka události měla žena spadnout do řeky poté, co se snažila z vody vytáhnout svého psa,“ dodala mluvčí. Další okolnosti případu policisté i nadále vyšetřují.

Podobné drama se odehrálo také ve Vsetíně. Tam po jedenácté hodině dopolední spadl muž (46) do potoka Rokytenka. „Silný proud poté táhl tělo muže dál po proudu až do soutoku řeky Bečvy,“ sdělila mluvčí zlínských hasičů Lucie Javoříková. Doplnila, že po deseti minutách pátrání si hasiči přivolali na pomoc další jednotku a muže objevili asi kilometr a půl od místa pádu.

„Do silného proudu řeky vlezli dva hasiči, oblečeni v suchém oděvu, přilbě a vestě, jištěni z břehu lanem. Během krátkého okamžiku se jim podařilo tělo chytit a vytáhnout ven na břeh,“ uvedla Javoříková. Po vytažení na břeh byl muž přesunut do sanitky a byla u něj zahájena resuscitace, která byla úspěšná. Následně byl převezen do nemocnice.