Hraní her nemusí být vždy nevinné. Alespoň to si myslí ruský soud, který ve čtvrtek odsoudil tři teenagery Nikitu Uvarova, Denise Michajlenka a Bogdana Andrejevze za terorismus. Už v roce 2020 byli mladíci vyšetřováni poté, co na budovu Federální bezpečnostní služby (FSB) ve skutečnosti vyvěsili politické letáky. Podle The Moscow Times v nich byla hesla jako „FSB je hlavní terorista“ a jasně v nich podporovali anarchistu Azata Miftachova, který byl odsouzen k šesti letům vězení za to, že do budovy hodil dýmovnici.

Po vyšetřování v roce 2020 chlapcům byly prohledány mobilní telefony a v nich Federální bezpečnostní služba údajně objevila videa, ve kterých teenageři vyráběli pyrotechniku a údajně házeli zápalné lahve na zeď. „Měli také v plánu vyhodit do vzduchu budovu Federální bezpečnostní služby, kterou postavili v Minecraftu,“ uvádí tamní média.

Denis Michajlenko a Bogdan Andrejev vinu přiznali. Nikita Uvarov popřel, že by něco takového byla pravda. „Ve vyšetřovací vazbě jsem čelil psychickému a fyzickému nátlaku, abych doznal svou vinu,“ uvedl u soudu chlapec. „Nejsem terorista, nejsem vinen. Chtěl bych jen dostudovat, vzdělat se a odjet někam daleko odtud, někam, kde nebudu dráždit nikoho ze speciálních služeb,“ hájil se teenager u soudu. Vždy se prý rád zajímal o fyziku, chemii, biologii nebo rád sledoval vzdělávací pořady.

Byl to jen dětský žert

Za chlapcem stála i jeho matka, která se jednání soudu účastnila. „Vždy jsem věděla, že si takto v Minecraftu hraje. Byl to malý, dětský žert, dětská bomba,“ chránila syna. To si ale Východní vojenský soud v Krasnojarsku, odkud všichni tři chlapci pochází, nemyslí.

Všichni tři chlapci byli obviněni z „absolvování výcviku za účelem provádění teroristických aktivit“ a dohromady dostali 14 let odnětí svobody. Uvarov byl odsouzen k pěti letům v trestanecké kolonii, Michajlenko a Andrejev dostali tříletý a čtyřletý podmíněný trest.