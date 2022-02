Nejen Orličtí vrazi: Těla v sudech nacházejí kriminalisté dodnes

Vrazi se v Česku těl obětí zbavují různě - ukrývají je do přehrady, žumpy či hrobu, oběšením fingují sebevraždu nebo se snaží, aby smrt vypadala jako nehoda. Nejčastější metodou, jakou vrazi používali a stále používají, je ale rozčtvrcení těla a ukrytí jeho jednotlivých částí na nejrůznější místa. Výjimkou nebylo v minulosti ani to, že pachatelé uřezané části těla posílali na smyšlené adresy či tělo rozčtvrcené oběti nacpali do zavazadla a převáželi například vlakem.

Orličtí vrazi v průběhu 90. let „vynikli“ tím, že své oběti uložili do sudů a zalili je louhem. Sudy pak zaletovali a vhodili do Orlické přehrady.