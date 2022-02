Devítiletá Marise Ann Chiverellaová 18. března 1964 odešla z domova v Hazletonu a šla do školy. Cestou se ještě měla zastavit v kostele, kam nesla jídlo. Do školy už ale nedorazila. O pět hodin později, co opustila domov, byla nalezena v jámě nedaleko tamního letiště. Podle vyšetřovatelů byla sexuálně zneužita. „Vyšetřování odhalilo, že Marie byla fyzicky a sexuálně napadena, zavražděna a ponechána v díře s veškerým oblečením a osobními věcmi,“ uvedla policie podle informací People s tím, že se tehdy kriminalistům nepodařilo najít vraha.

Analýza DNA a genealogie

Případ byl odložen a další pokus o jeho vyřešení nastal v roce 2007. Tehdy se vyšetřovatelé rozhodli udělat analýzu DNA na základě tekutiny, která byla nalezena na bundě oběti. Ovšem v tomto roce neidentifikovali policisté vraha. Obrovský průlom vyšetřovatelé oznámili až ve čtvrtek, kdy uvedli, že se jim podařilo rozlousknout téměř šedesát let starý případ.

Vraždit měl bratranec

V roce 2019 vložili vzorky DNA do genealogické databáze a zjistili, že vrah měl být příbuzný oběti. O rok později policistům pomohl genealog Eric Schubert, který poskytl jména příbuzných dívky. „Měli jsme to štěstí, že většina příbuzných spolupracovali a poskytli nám své vzorky DNA,“ uvedla policie s tím, že zjistili, že vrahem byl z největší pravděpodobností bratranec dívky James Paul Forte, kterému bylo tehdy dvaadvacet let. Už ale nežije. Zemřel v roce 1980. „Je to velmi důležitý den pro naše oddělení. I když trvalo téměř osmapadesát let, než se tento případ vyřešil, myslím, že by to mělo vzbudit v rodinách obětí v celém státě a po celé zemi pocit naděje. A tou nadějí je, že bez ohledu na to, jak dlouho to může trvat, my jako orgány činné v trestním řízení se nikdy nevzdáme snahy najít pachatele těchto ohavných zločinů,“ uvedl pro NBC Mark Baron, který vedl vyšetřování.

