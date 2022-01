Do svízelné situace se dostal čínský řidič náklaďáku Wu. Navigace ho navedla na úzkou horskou silnici. Kamion byl na tak úzkou vozovku příliš široký a poté, co se Wu pokusil vycouvat, proboural svodidla a čumák mu zůstal viset ze srázu hlubokého víc jak 100 metrů.

Navigace dokážou řidiči pomoci dostat se co nejrychleji do cíle, ovšem občas mu umí i pěkně zavařit. Radami navigace se řídil i řidič kamionu Wu ve městě Čchang-č´ ležícím v čínské provincii Šan-si. Spoléhal na to, že se díky GPS dostane rychle na dané místo, ovšem jeho navigace mu poradila, aby si cestu zkrátil přes horskou silnici. Vozovka tam byla příliš úzká a náklaďák po ní nemohl projet. Zoufalý řidič se proto rozhodl, že vycouvá a vydá se po jiné trase.

„Posledních pár dní sněžilo a kamion při zatáčení sjel ze silnice, zasekl se a úplně blokuje provoz,“ řekl podle deníku Daily Mirror Wu. Při snaze dostat se z dramatické situace, však prorazil svodidla a předek kamionu zůstal viset ze srázu hlubokého víc jak 100 metrů. Fotografie, které vznikly na místě, berou dech. Zachycují, jak obrovské vozidlo sotva drží na silnici!

