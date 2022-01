Ke dvěma velmi vážným trestným činům došlo v sobotu nad ránem v Karlových Varech. Dvacetiletý Afghánec tam měl pobodat náhodnou kolemjdoucí a poté měl ještě znásilnit osmnáctiletou dívku. Svědkyně, která pobodané ženě pomáhala, popsala situaci před příjezdem záchranky. Policisté údajného pachatele již obvinili a hrozí mu osmnáct let za mřížemi.

„Přišla, sedla si a pověděla nám, že se jí něco stalo. Byla úplně zmatená,“ popsala svědkyně pro CNN Prima News s tím, že pobodaná žena ani nechtěla zavolat záchranku. „Pak jsem si všimla, že je od krve,“ dodala. O zraněnou ženu se starala až do příjezdu záchranky.

Stav pobodané ženy se podle mluvčí karlovarské nemocnice Markéty Singerové zlepšuje. „Zraněná žena je ve stabilizovaném stavu a při vědomí,“ uvedla pro Blesk.cz.

Dvacetiletý mladík, který přijel z Německa s dalšími třemi cizinci si mezitím vybral další oběť. Nedaleko karlovarského nádraží měl znásilnit teprve osmnáctiletou dívku. To už po něm šli policisté. Ty se útočník pokusil ještě zmást s tím, že se převlékl. Údajně chtěl co nejrychleji zmizet zpět do Německa. V Karlových Varech měl slavit narozeniny.

Utéct spravedlnosti se mu ale nepodařilo. Policisté si na něj došlápli a obvinili ho z pokusu o vraždu a ze znásilnění. Jestliže bude muž souzen v České republice, hrozí mu až osmnáct let ve vězení. „Bližší informace poskytneme hned, jak to bude možné,“ uvedl mluvčí policistů Jakub Kopřiva.