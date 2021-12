Obvoďáci z Mariánských Lázní pomáhají pejskům v útulku: Je to tradice, říká policista Jiří

Policisté z Mariánských Lázní darovali psímu útulku krmivo a peníze. (Autor: Policie ČR) Autor: VaB -

Policisté z Mariánských Lázní ani letos nezapomněli na čtyřnohá zvířátka a během Štědrého dne do jednoho z útulku přivezli plno granulí a pamlsků. Dělají to tak už několik let, považují to za svou vlastní tradici.

Denně pomáhají lidem v nouzi a mnohdy zachraňují životy s nasazením toho svého. Ale ani tak nezapomínají na oblíbené čtyřnohé parťáky – pejsky. Policisté z Mariánských Lázní v Karlovarském kraji letos již po několikáté mezi sebou vybírali peníze.

Na Štědrý den pak vyrazili do místního psího útulku s plnými auty krmiva a pamlsků. „Psí útulek navštěvujeme už několik let, je to taková naše tradice, kterou chceme místní zařízení podpořit. Skládáme se společně s kolegy z našeho oddělení a za vybrané peníze poté nakoupíme, co je zrovna potřeba. Kromě krmiva a pamlsků jsme letos psímu útulku předali i menší finanční hotovost,“ říká vedoucí obvodního oddělení nadpraporčík Jiří Košař.

V tradici, kterou drží už několik let, chtějí policisté pokračovat. „Jsme rádi, že alespoň touto formou můžeme útulku pomoci, takže i v příštím roce s nějakými dobrotami zařízení určitě navštívíme,“ dodal Košař. Psí útulek Mariánské Lázně funguje už od roku 2000, kromě materiálních darů ale přivítá například lidi, kteří je navštíví a případně vezmou nějakého pejska na procházku.