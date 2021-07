Replika vyhořelého gutského kostelíku stojí nejen v Třinci, ale nově i v Mariánských Lázních. Pouze by se vešla do tašky. Je totiž nově součástí parku miniatur Boheminium.

„Výjimečný model. Nese s sebou poselství,“ řekl Tomáš Slifka z parku miniatur Boheminium. Podle něj málokterá památka vzbudila tolik emocí napříč republikou jako požár unikátního dřevěného svatostánku z 16. století. V roce 2017 ho podpálili tři mladí žháři.

„Neváhali jsme a hned se rozhodli, že model zhotovíme, aby lidem připomínal, co se stalo a že se to stalo,“ uvedl Slifka s tím, že v parku je asi 10 minikostelů. Zbytek jsou hrady a zámky.

Vyrobili ho vězni

Na modelu gutského kostelíku pracovali vězni. Postavili konstrukci a zbytek dotvořily a dozdobily sochařka s malířkou.

„Právě třinecký svatostánek má u nás obrovský ohlas. Lidé se vyptávají, chtějí znát podrobnosti kauzy. Nadšení sklízí náš model i na Třinecku, kde jsem přes internet zveřejnil fotky,“ dodal.

Dřevěnou stavbu zapálili mladíci vybaveni čtyřmi lahvemi benzínu. Soud je poslal do vězení na 3,5 roku, 8 a 9 let. Obnova kostela stála 33 milionů korun. V momentě, kdy se letos v červnu vysvětila replika kostela a věšely se do ní zvony, nejmladší žhář Richard T. zemřel.

