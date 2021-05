7. května odpoledne měl službu u policie Jakub Mareš a Jan Prokš. Zrovna byli na hlídce, když si na římse železničního mostu v Mariánských Lázních všimli muže, který stál na okraji. Ani chvilku neváhali a začali situaci rychle řešit.

„Okamžitě jsme na to zareagovali. Já se vydal k muži, který stál na římse a kolega mezitím zastavil dopravu a zabezpečil místo. Všechno to proběhlo velmi rychle,“ uvedl strážce zákona Jakub Mareš. U policie slouží šest let, v roce 2017 zachránil život dívce, který přepadla přes řídítka a vážně se zranila.

Jakub se snažil s šestadvacetiletým mužem navázat kontakt a komunikovat s ním. „Slezl jsem k němu. Po chvíli mi začal říkat o svých problémech, které chtěl vyřešit sebevraždou. Řekl jsem mu, že každý máme problémy, ale tohle není řešení. Ve vhodný okamžik jsem po něm sáhl a chytil ho za oblečení. Pak jsme s kolegou muže přesvědčovali, aby přelezl zábradlí a dostal se tak do bezpečí, což nakonec učinil,“ dodal Jakub.

Pak už muže přivedli k jejich autu, kde ho podrobili dechové zkoušce. Ta byla pozitivní, muž si pak převzali záchranáři. „Opět se mi prokázalo, že naše práce má smysl, protože když se podaří zachránit lidský život, tak je to samozřejmě příjemné a člověk z toho má obrovskou radost,“ zakončil Mareš.

Jan Prokš u policie slouží krátce, minulý rok v srpnu dokončil policejní školu. „S ničím podobným jsem se zatím nikdy nesetkal. V tu chvíli je to hodně stresující situace. Najednou máte ve své blízkosti člověka, který si chce vzít život a vy musíte udělat všechno proto, abyste mu ho zachránili. Navíc to celé probíhá v obrovské rychlosti,“ přibližuje Honza s tím, že má radost, že to celé dopadlo dobře.

Práci dvojice policistů ocenil i šéf Karlovarských strážců zákona. „Kolegu prap. Jakuba Mareše jsem ocenil už v roce 2017, když prokázal svou profesionalitu při záchranně zraněné dívky. Nyní se dostal do podobně emočně vypjaté situace a opět to zvládl skvěle. Kolega nstržm. Jan Prokš tuto stresující situaci vyřešil také velmi dobře. Oběma jim za to velice děkuji,“ uvedl ředitel.