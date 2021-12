Vánoční svátky rodiny z Jičína se letos nesly ve znamení smutku. Pouhé čtyři dny před Štědrým dnem, 20. prosince, vypukl požár ve Školní ulici v centru města v jednom z tamních bytů. Na místo požáru vyjížděly všechny záchranné složky. V bytě se nacházely dvě osoby - čtrnáctiletá Míša a její babička (†81).

Tragický požár

„Z hořícího bytu hasiči vynesli dvě ženy. Od počátku byl jejich stav vážný a obě musely být našimi posádkami ihned resuscitovány. Zasahujícím zdravotníkům se v průběhu rozšířené resuscitace podařilo obnovit srdeční činnost čtrnáctileté dívky,“ uvedl mluvčí záchranářů Ivo Novák. Míša byla posléze převezena vrtulníkem do motolské nemocnice. Život její babičce už ale zachránit nedokázali. „Zasahující lékařka musela konstatovat úmrtí,“ dodal tehdy Novák. Míšu však následně letecky převezli podle mluvčí pražských záchranářů Jany Poštové do nemocnice v Kladně.

Volání o pomoc

V nejkrásnějším období v roce tak prožívala rodina nejtěžší chvíle. Oblastní charita Jičín se rozhodla rodině pomoci a vyhlásila na ni veřejnou sbírku. Táta Míši popsal dramatické chvíle předtím, než byt zachvátily plameny. „Deset minut před požárem mluvil pan K. se svojí dcerou Michaelou, které je čtrnáct let. Měli se sejít odpoledne ve městě. Za deset minut volala Míša svému tatínkovi znovu,“ píše charita v popisu sbírky s tím, že cítila neuvěřitelnou bezmoc a plakala. „Do místnosti se valil kouř, Míša nevěděla, co se děje a co má dělat. Pan K. jenom slyšel, že Míša nemůže skoro dýchat,“ píše dále charita a dodává, že stačilo pouhých deset minut, aby se život rodiny obrátil vzhůru nohama.

Veřejná sbírka

Míša leží v nemocnici v kómatu a rodina přišla tragicky o milovanou osobu. „Byt je v dezolátním stavu a otec slečny má velké starosti. Panu K. jsme dali ihned z prostředků Tříkrálové sbírky z minulých let 15 tisíc Kč jako okamžitou pomoc na nejnutnější věci a z našeho Charitního šatníku si vybere potřebné oblečení,“ dodala oblastní charita, jež uveřejnila číslo účtu, kam lidé mohou posílat libovolné částky, aby rodině pomohli.