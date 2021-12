Rigův příběh začíná podobně jako celá řada jemu podobných - otce kriminálníka sebrala policie, máma na něj a jeho sourozence nestačila, a tak ještě jako děcko putoval do dětského domova, který brzy střídal s polepšovnou. Jeho otce později při vykrádačce zastřelili, matka zemřela při autonehodě. Roku 1990 odjel poprvé vraždit do Německa - zabil zde dvě ženy, poté se přesunul do Nizozemí, kde zavraždil třetí.

Pak se vrátil do své vlasti, ve vraždění ale pokračoval. První jeho domovskou obětí se stala seniorka v domově důchodců. Poté zabil ženu na ubytovně a protože vedle ní spal i patnáctiměsíční syn, zavraždil i jeho. Mezi červnem 1990 a březnem 1992 zabil osm žen a onoho chlapečka. Jednu ženu při pokusu o vraždu zranil - praštil ji do hlavy motykou, před smrtí ji zachránila zlomená rukojeť a syn sousedky, kterého vyděsily hlasité rány.

Za své zločiny dostal doživotí, doteď ale tvrdí, že je nevinný. O krvi oběti na svých rukou, se kterou ho zatýkali, tvrdil, že je to sirup, jeho sperma na oběti zase nastrčila prostitutka, u které byl. Zapíral, i když ho bezpečně identifikovala jeho jediná přeživší oběť. Jako sadista a nekrofil ženy brutálním způsobem zabil - většinou je ubil do hlavy nebo ubodal, když ještě spaly - a pak jejich těla znásilnil. Vzrušovaly ho zmrzačené hlavy. Vybíral si byty, do kterých bylo snadné se dostat přes pavlač nebo otevřené okno. Byty, ve kterých žily osamělé ženy.

Rigo byl dvakrát ženatý, dokonce má dceru, která za ním byla naposledy roku 2005 ve vězení. Jak na tom je teď je ale nejasné. Naposledy o jeho stavu informoval server Pluska letos v srpnu, když se ve věznici v Leopoldově provádělo očkování odsouzených. Vakcínu dostal například i vrah Jozef Slovák, který má oběť i v Česku. Rigo ovšem mezi očkovanými nebyl.

Podle zdroje z věznice na tom byl toho času zdravotně velice špatně a ležel v nemocnici. Dokonce se o něm už i říkalo, že zemřel. „Má ale ještě věci ve skladu, tak asi pořád žije. Není zde přes měsíc, a když jsme se ptali, kde je, řekli nám, že ve špitále. Už dříve měl problémy se srdcem a dostal i nějaké prášky. Vlastně jen ležel,“ uvedl zdroj.