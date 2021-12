Česká policie, londýnská policie, Interpol a prakticky celý svět v současné době hledá ztracenou zdravotní sestřičku Petru S. (32) z Uherského Hradiště. Ta je už dva týdny nezvěstná poté, co se z nemocnice v Londýně vydala domů. Cestou se ale ztratila.

V Británii o víkendu narůstaly obavy ohledně osudu 32leté Češky, po které už několik dní pátrá londýnská policie. Petra byla naposledy spatřena před dvěma týdny, když jela z práce domů na jih britské metropole. Po informacích o pracovnici dětské nemocnice volá kromě policie i její dosavadní zaměstnavatel či poslankyně Harriet Harmanová zastupující část Londýna, kde bydlela.

„Zmizení Petry se vůbec nepodobá jejímu chování a začínáme o ni mít velké starosti," uvedla v sobotním videu Lucy O'Connorová z policejního oddělení ve čtvrti Lambeth, kde Petra pracovala. „Její rodina v České republice o ni má taky velké obavy a zkrátka chce vědět, kde je," pokračovala.

Pohřešovaná Češka podle ní v neděli 28. listopadu okolo 19:45 odešla z práce a zamířila domů do čtvrti Camberwell. Naposledy byla údajně spatřena v autobuse asi o půl hodiny později. Její zmizení nahlásil 3. prosince někdo z jejích spolupracovníků.

Pochází z Uherskohradišťska

Do pátrání se zapojila i česká policie, která svým kolegům v Londýně pomáhá. „Mohu potvrdit, že česká policie po ženě pátrá. Interpol vydal tzv. žlutý oběžník, což znamená, že je pohřešovaná na celém světě, tedy i v ČR. Česká policie úzce spolupracuje s britskými kolegy a sdílí s nimi informace k případu,“ řekla pro Blesk mluvčí policejního prezídia Kateřina Rendlová.

Petra podle britských médií působila jako „asistentka zdravotních sester“ v dětské nemocnici Evelina London Children's Hospital, která patří pod nemocniční sdružení Guy's and St Thomas'. „Máme nesmírné obavy o naši drahou kolegyni Petru, která je nezvěstná," uvedla v twitterovém příspěvku skupina zdravotnických zařízení. „Chtěli bychom pobídnout kohokoli, kdo by mohl mít jakékoli informace, které by ji mohly pomoct najít, aby kontaktoval policii," pokračovalo sdělení.

Poslankyně Harmannová na případ upozorňuje už od začátku. „Je nezvěstná už několik dní, je jí jen 32 let, je z České republiky, její rodiče jsou pochopitelně k smrti ustaraní," řekla labouristická politička, přičemž v ruce držela fotografii ženy distribuovanou londýnskou policií.

„Mám pocit, že všichni máme obzvlášť velkou zodpovědnost, abychom se ji pokusili najít, protože byla mimo svoji rodnou zemi, pryč od rodiny a pracovala tady pro naše zdravotnictví," uvedla Harmanová.

Policie už dříve v souvislosti s případem zadržela jednoho muže, který zůstává ve vazbě. Podle zpravodajského webu BBC ovšem policie neposkytla žádné informace ohledně jeho totožnosti ani toho, z čeho je muž podezírán.

Případ silně rezonuje mezi britskou veřejností, kterou dlouhodobě znepokojuje bezpečnost žen v londýnské metropoli. Naposledy se lidé vydali do ulic, když došlo ke zmizení Britky Sarah Everardové. Tu, jak se ukázalo, znásilnil a posléze zavraždil policista Wayne Couzens. Soud ho za to poslal na doživotí do vězení.