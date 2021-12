Velký šok a skutečné ohrožení zažili zdravotníci ve Velké Británii. Do nemocnice nakráčel muž s cizorodým předmětem v konečníku. Lékaři museli přivolat pyrotechniky. Jednalo se totiž o funkční protitankovou střelu velké ráže. Podle pacienta se mu tam rozměrný předmět dostal nešťastnou náhodou během úklidu.

Nejmenovaný muž sdělil lékaři, že při úklidu „uklouzl a spadl“ na pancéřovou střelu o rozměrech 17 × 6 cm. Jednalo se o náboj ráže 57 mm z druhé světové války, který se obvykle používal jako munice pro protitankové zbraně. Muž nábojnici našel, když si dělal pořádek ve své vojenské sbírce. „Říkal, že si náboj odložil na zem, pak uklouzl a spadl přímo na jeho hrot,“ uvedl pro The Sun anonymní zdroj.

Policisté byl zmateni snad víc než lékaři, když dostali hlášení, „že se do nemocnice dostavil muž s municí v konečníku“. Předmět lékaři odstranili ještě před příjezdem policie. Ta rovnou kontaktovala armádní pyrotechniky. Zasahující vojáci z 11. pluku pro zneškodňování výbušnin uvedli: „Jednalo se o velký, špičatý kus olova, který byl navržen k tomu, aby prorazil pancíř tanku.“

Dle ošetřující lékařky Carol Cooperové pacient mohl zemřít v případě, pokud by mu hrot střely poškodil střeva. Škála předmětů, s kterými se setkali doktoři z v Gloucestershire Royal Hospital v Gloucesteru, je neuvěřitelně široká: od lahví na víno přes lahve od kečupu až po části vysavačů. „Bohužel na pohotovosti je to takřka každodenní záležitost, ale nikdy jsem neslyšela, že by byli přivoláni i pyrotechnici,“ uzavřela bizarní případ lékařka.