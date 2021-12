„Kamarádi, výsadkáři a příslušníci VÚ 8280 Prostějov. V pátek 3.12. 2021 dobojoval svůj poslední boj bývalý Náčelník štábu 22. výsadkové brigády pplk. v.v. Ing. Jaromír Homolka,“ sdělují mimořádně smutnou zprávu na svém facebooku členové Červených baretů.

Jaromír zemřel v nedožitých sedmdesáti letech. Jako náčelníka štábu si ho pochvalují, byl prý zodpovědný a náročný. Byl ale hlavně náročný na své podřízené. „V té době, kdy jsme byli mladí, jsme to až tak moc neviděli a nevnímali. Přiznám se Vám, že jsem si ho později začal vážit čím dál víc a našli jsme si k sobě cestu,“ popisuje jeden z Červených baretů.

Sám byl navíc jeden čas velitelem, takže ví, jaké to je velet svým podřízeným. „Docela mne to bolí, Jaromír byl účastníkem našich pochodů a můj kamarád. Smutné a bolestivé je to, že ve velice krátké době jsme se rozloučili s Luďkem S., Zdeňkem F. a teď s Jaromírem H. Jaromíre, čest Tvé památce,“ dodává dál v emotivním textu. „Bude tady bez tebe smutno. Odpočívej v pokoji veliteli,“ doplnil.

Od roku 2019 bojoval Jaromír se zákeřnou nemocí. „Čest tvé památce a rodině a pozůstalým vyslovují ČERVENÉ BARETY hlubokou a upřímnou soustrast. Modré nebe Jaromíre,“ zakončili na konec.