Z organizování loňských nepokojů ve věznici jsou obžalováni Tomáš O. a Josef L. Záminkou nepokojů byla podle obžaloby obava odsouzených z nákazy koronavirem. Oba muži byli v té době ve výkonu trestu, Tomáš O. je nyní na svobodě. Oběma hrozí deset let vězení za zločin vzpoury. Vinu v úterý před soudem popřeli. Další jednání bylo odročeno na 3. března, kdy budou předvoláni svědci. Před soudem by jich mělo vypovídat 31.

Protestů se účastnilo nejprve 200 vězňů, další den se k nim připojily další dvě stovky. Policie tehdy zavřela přístupové trasy k věznici včetně obce Bělušice a nepouštěla do obce nikoho kromě místních a dozorců z věznice. Oba muži podle policistů v areálu věznice porušili základní povinnosti, které jim ukládá zákon o výkonu trestu odnětí svobody. Vězni jsou s povinnostmi seznamováni při nástupu do výkonu trestu.

Tomáš O. uvedl, že se snažil vzpouře zabránit, což se mu podle jeho vyjádření první den podařilo. „Kdybyste znali všichni pravdu, jaká je pravda, jakou pozici, roli, jsem v tom všem hrál, tak byste mi dali medaili za to, co jsem pro tu věznici udělal,“ řekl v úterý.

Spor podle něj začal, když šlo několik vězňů do jídelny, další odsouzení z jiného oddílu je začali nabádat, aby tak nečinili, protože před nimi v jídelně jedl někdo nakažený koronavirem. „Začalo být rušno. Začali řvát, že nepůjdou na oběd. Šli za mnou a zeptali se mě, co uděláme,“ tvrdil obžalovaný s tím, že jasně řekl, že se do nepokojů nezapojí. Do konce trestu mu zbývaly čtyři měsíce, chtěl si je v klidu odsedět a jít domů, uvedl. První vzpouře pak prý zabránil tím, že chodil s vychovateli po oddílech a situaci uklidňoval. Za to mu pak měla být přislíbena odměna, dodal.

Státní zastupitelství tvrdí, že Tomáš O. naopak vězně k nepokojům vyzýval a dával jim pokyny, co mají dělat. Například některé vyzval, aby do jídelny nechodili. Michaela Baierová z okresního státního zastupitelství v Mostě v úterý novinářům řekla, že zmíněný muž podněcoval ostatní odsouzené, aby páchali nepokoje, dělali ve věznici nepořádek nebo vyhazovali předměty z oken.

Josef L. podle obžaloby kopl do katru (mříží) a byl vulgární vůči dozorcům, k čemuž se v úterý přiznal. „Jestli jsem tím měl bouřit nějak vězně, tak to nevím,“ uvedl. Za nevhodné chování dostal kázeňský trest, nějaký čas strávil v izolaci. Důvodem nepokojů podle něj byla nákaza koronavirem u někoho z odsouzených. Vězni požadovali teplou vodu, dodal.

Nyní vykonává svůj trest ve věznici Horní Slavkov ve specializovaném oddíle pro vězně s poruchou chování, kam byl přeložen na vlastní žádost. Podle obžaloby se Josef L. choval vulgárně k dozorcům, neuposlechl jejich pokyny a svým chováním strhl k nevoli další vězně. Obhájce míní, že má zmíněný muž menší podíl na trestné činnosti a je nevinen. „Pouze emočně nezvládl vyhrocenou situaci ve věznici a dozorčí služba situaci neuměla řešit,“ řekl v úterý novinářům advokát Dušan Hebort, který očekává, že obžalovaný bude zproštěn všech obvinění.

Věznice Bělušice je věznice s ostrahou. Její kapacita je 578 míst, vyplývá z informací na webu Vězeňské služby ČR.