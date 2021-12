Policista nejprve zastřelil doma svou manželku. Pak se vydal do města se svou služební útočnou puškou AK-47. Policista Francis Wahome, který má v Nairobi na starosti oblast Dagoretti, uvedl, že "šílenec" zabil šest lidí a pak sám sebe. Další dva lidé byli při incidentu zraněni.

Wahome podle Reuters odmítl sdělit, co mohlo být motivem útočníka. "Vyšetřování je tajné. Nemůžeme nic prozradit, protože to zahrnuje mnoho věcí," řekl novinářům. Dodal pak, že chování policisty nevzbuzovalo žádné obavy a že řádně chodil do služby. "Bylo nám sděleno, že pár měl problémy a často se hádal," uvedl Wahome podle agentury AFP.

Tři ze zabitých podle vyšetřovatelů byli truchlící, kteří se účastnili příprav pohřbu. Obyvatel Dagoretti Lameck Alaka uvedl, že kolem něj před střelbou projelo policejní auto, které na zhruba 20 minut zastavilo. Policista následně podle svědka vystoupil z auta a začal střílet na motocyklisty.

Rozzlobení obyvatelé oblasti, kde se tragédie stala, podle svědků agentury Reuters na protest proti násilnostem zapalovali pneumatiky na ulici. V roce 2010 policista ve městě Siakago, asi 120 kilometrů severovýchodně od Nairobi, zastřelil deset lidí včetně dvou svých kolegů. Policejní mluvčí tehdy uvedl, že se policista pak chtěl sám zabít, ale došly mu náboje, takže se nakonec musel vzdát.