Ke krádeži došlo v sobotu odpoledne v obci Nepolisy. Na videu zveřejněném policisty je vidět, jak neznámá osoba přijela k domu autem. Opodál v dosahu kamery zaparkovala a zamířila k plotu, nejdřív zkusila otevřít branku, to ale nešlo.

A tak v rychlosti přelezla plot a hned zamířila ke květináči, ve kterém byl smrk a na něm ozdoby. Podle policejní mluvčí Ivy Kormošové zmizelo 17 ozdob a pět metrů světel. „Vše v hodnotě 1500 korun,“ dodala. K videu se vyjádřil na svém facebooku i majitel, který policistům video předal. „Dnes v noci nám tahle paní ukradla celou vánoční výzdobu, třeba jí někdo poznáte,“ uvedl Michal S.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro přečin porušování domovní svobody a obracíme se s žádostí o pomoc na veřejnost. Kdo osobu na videozáznamu pozná, ať zavolá na linku 158, nebo se dostaví na jakoukoliv policejní služebnu,“ dodala mluvčí policie.

Podle televize Nova došlo ale v tu samou sobotu v okolních obcích k podobným krádežím. V Nepolisech se kradlo třikrát, v Chlumci nad Cidlinou jednou, v Humburku dvakrát a v Zadražanech také jen jednou. V Nepolisech zmizel i věnec na dveřích obecního úřadu.

Seniorka z Humburku přišla také o celou výzdobu. „Tady to vyrvali, dál nemohli. Syn povídal, že by jim usekal ruce,“ uvedla Jaroslava pro televizi. Celkově se kradlo prakticky všechno, co mělo jakýkoliv vánoční motiv. „K tomu nemá cenu nic říkat, to je směšný,“ dodal starosta Humburku. Pokud policie pachatele dopadne, hrozí mu až tříleté vězení.