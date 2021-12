Sydne Loofe (†24) si vyšla na rande: Za tři týdny ji našli mrtvou.

„Všechno bude jednou úžasné,“ měla Sydney vytetováno na své paži. A její nový románek jí dával naději. Mladá žena totiž bojovala s depresemi, ale i přes to se snažila zůstávat pozitivní. Vztah jí měl dát úplně nový životní impuls.

Když svým blízkým oznámila, že se na internetu seznámila se sympatickou ženou Audrey, vše vypadalo pohádkově. I první rande dopadlo na jedničku. Bylo tak na čase se co nejdříve sejít znovu.

Něco se ale stalo. Sydney se další den nedostavila do práce a rodině nezvedala telefon. Její rodiče se tak vydali za ní domů. Tam našli pouze opuštěnou kočku. To by ale žena podle svých rodičů nikdy nedopustila. Vše tak nahlásili na policii. Panovaly obavy, že Sydney byla unesena a rodiče byli strachy bez sebe.

Jak uvedl deník Mirror, policisté si hned došlápli na Audrey, ženu, se kterou měla jít Sydney na rande. Ta policistům pouze sdělila, že Sydney zanechala u svého kamaráda, ale už prý neví kde. Ukázalo se ale, že Audrey se jmenuje ve skutečnosti Bailey Boswellová a žije v apartmá se svým jednapadesátiletým přítelem Aubreym Trailem.

4. prosince došlo k hrůznému zvratu. Kriminalisté našli ostatky pohřešované Sydney. Její zohavené tělo našli po částech nacpané v pytlích. Některé její orgány se dokonce dodnes nepodařilo nalézt. Než zemřela, bojovala o život.

Podezření padlo ihned na Bailey Boswellovou, se kterou si vyšla ven a jejího spolubydlícího Aubreyho Traila. Oba dva byli zadrženi za podle policie nerelevantní trestný čin, který nemá se zmizením Sydney nic společného. Přesto je strážci zákona označili za podezřelé v jejím případu.

Dvojice, kterou americká média označují za sexuální kult, si ráda užívala skupinového sexu s jinými ženami. Podle Traila na takovou nabídku kývla i Sydney. Zvrácený pár věděl, proč si na sociální síti vyhlédl zrovna tuto dívku. Bydlela daleko od rodičů a oba doufali, že si jejího zmizení dlouho nikdo nevšimne. Jak později po mnoha lžích uvedl Trail u soudu, když dívku vlákali do svého bytu, ničeho se účastnit nechtěla. Když se bránila, zabili ji.

Dívku Trail rozřezal pilou a části jejího těla ukryl. Oba byli shledáni vinnými z vraždy prvního stupně a zločinného spiknutí. Jak se u soudu ukázalo, pár měl podle svých slov mučením lidí „nabírat sílu“. Boswellová si dokonce nechala říkat „královna čarodějnic“. Kouzla a čáry teď bude moci žena praktikovat do konce života v base. Avšak bez svého přítele, ten dostal trest smrti.