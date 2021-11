Dopravní nehoda u Trotiny u Smiřic na Královéhradecku v pátek odpoledne zastavila provoz na hlavním silničním tahu mezi Hradcem Králové a Jaroměří. K místu zamířila záchranná služba, hasiči a policisté. Vzlétl i vrtulník.

„Událost jsme měli nahlášenou okolo 15:30. Silnice je neprůjezdná. Na místo míří vrtulník. Řidičům doporučujeme zvolit jinou trasu," řekla ČTK mluvčí policie Lucie Konečná. Podle ní se jednalo o čelní střet dvou osobních aut, který si vyžádal větší počet zraněných.

„Celkem jsme do nemocnice transportovali pět zraněných, na místě zasahovalo celkem šest posádek včetně vrtulníku a o pomoc byla požádána i převozová sanitka. Jedno mladší dítě jsme museli na místě resuscitovat a po obnově krevního oběhu bylo v kritickém stavu převezeno do nemocnice,“ řekl Blesku mluvčí záchranné služby Ivo Novák. Dodal, že v nemocnici skončili i jeden muž a dvě ženy, všichni ve středně těžkém stavu. Druhé zraněné dítě bylo zraněno pouze lehce.

Silnice I/33 patří k jedné z nejzatíženějších na území Královéhradeckého kraje. Odlehčit by jí měla dálnice D11, která nyní ve směru od Prahy končí v Hradci Králové. Navazující úsek z Hradce Králové do Jaroměře je před dokončením. Podle posledních slibů silničářů by měl být otevřen do konce roku.