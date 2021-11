Modelku pohodili neznámí muži před nemocnicí, když jí údajně předtím proti její vůli do těla vpravili heroinu, který prý nebrala. Její kamarádku, se kterou ten večer vyrazila na mejdan do města, pohodili stejní muži v jiné nemocnici. Modelka zemřela.

Slaměná vdova a modelka Christy Gilesová (24) z Los Angeles si za nepřítomnosti partnera, který odjel na návštěvu svého otce do jiného města, vyrazila na pařbu do barů v centru. Odpočinková noc se ale změnila v drama, které dopadlo tragicky. Christy zemřela. O její kamarádku pečují lékaři, je ve vážném stavu.

Vše, co předcházelo Christině smrti, se mělo podle Daily Mail údajně odehrát až po odchodu kamarádek z baru. Ve společnosti skupiny mužů totiž měly odejít k jednomu z nich domů. Podle partnera modelky Jana Cillerse, který má mít všechny její zprávy z mobilu k dispozici, byla její poslední zpráva znepokojující. „Hele, pojď pryč,“ napsala prý kamarádce a text doprovodila smajlíkem vyjadřujícím překvapení a odpor.

Kamarádka jí odepsala, že už volala taxi a že má dorazit za 10 minut. Od té doby si už ale žádnou zprávu, kterou jí kamarádka poslala, prý modelka nepřečetla. 12 hodin nato ji maskovaní muži, po kterých policie pátrá, pohodili před nemocnicí a odjeli v autě bez registrační značky. V krvi obou nešťastných žen se podle pitevní zprávy, jak uvedl Cillers, měla najít vysoká dávka heroinu. U jedné z nich byla dávka velmi vysoká. Nešťastná Christy ani její kamarádka by si heroin nikdy dobrovolně nevzaly, myslí si Cillers.

Policie zatím konstatovala, že smrt nastala po předávkování drogou. Po mužích, kteří nešťastné ženy pohodili na chodníku, se pátrá. Jejich blízcí jsou ale přesvědčení, že je ke droze někdo násilím donutil nebo jim ji rovnou píchl.

I modelčinu kamarádku pohodili stejní muži na chodník, ale před jinou nemocnicí. Musela být hospitalizována, je ve vážném stavu.

Partner Christy Jan Cillers uvedl, že takovou dávku, jakou jí podle něj našli v krvi, by si nikdy žádná žena nenechala dobrovolně aplikovat. Muže, s nimiž modelka v noci byla, prý on zná, jejich jména proto uvedl na sociálních sítích. Jedna z bývalých přítelkyň jednoho z nich se svěřila se svojí zkušeností. „Je to nebezpečný člověk. Jsem v kontaktu s dalšíma holkama, které zneužíval,“ napsala Cillersovi. Tomu se podle něj už ozvalo mnohem víc žen, které měly s danými muži velmi špatné zkušenosti.