Jde o magnetické kuličky, které slouží jako hračka pro děti. Jenže jsou zároveň i velmi rizikové, jelikož je dítě může jednoduše, rychle a také nepozorovaně spolknout. „Pokud to někdo označil jako hračku, tak se domnívám, že nemohla projít zákonným schvalovacím postupem,“ uvedl pro Českou televizi ředitel ČOI Brno Karel Havlíček.

Na nebezpečné kuličky upozornili lékaři z brněnské dětské nemocnice. Každý rok totiž pomáhají desítkám dětí kuličky dostávat z těla ven Letos už museli dokonce čtyři operovat. Když se totiž kuličky magnetický spojí, je jejich přirozená cesta ven značně problematická. Magnetické kuličky navíc mohou způsobit závažné zdravotní problémy. „Jedna kulička může být v žaludku, druhá už ve střevech, spojí se k sobě a tím způsobí proděravění jak žaludku, tak střeva,“ popsal přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie ve FN Brno Ladislav Plánka pro Českou televizi.

Leontýnka kuličky spolkla

Do nemocnice se dostala i malá Leontýnka B., která kuličky spolkla při hraní si se staršími sourozenci. „Našli jsme kuličky, jenomže to nedopočítáte, protože jich je tak strašně moc. Překvapilo nás, kolik jich nakonec spolykala, bylo to rychlé, opravdu rychlé,“ řekla televizi její maminka Tereza.

Lékaři jich nakonec v žaludku našli celkem dvacet. Štěstím bylo ale to, že rodiče problém poměrně brzy odhalili. K odstranění pak došlo přes pusu a hrtan, zákrok trval asi dvě hodiny. Lékaři z Brna ale nejsou jediní, kdo se s kuličkami setkal. „Byly k tomu přednášky na našich konferencích, lékaři z Prahy mají úplně stejnou zkušenost. Je to zvláštní, že pořád možnost je, že dítě se k tomu dostane,“ říká doktor Plánka.

Česká obchodní inspekce se kuličkami zabývá, hned od sedmi výrobců. Podle ČT se domnívají, že testy u Textilního zkušebního ústavu v Brně neprojdou. Prodejci by následně museli k balení doplnit i varování.