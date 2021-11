Easter Lighting nebo také Církev Všemohoucího Boha byla založena v Číně v roce 1991 a od té doby naverbovala okolo čtyř milionů členů. Jejich klíčová víra je, že Ježíš byl reinkarnován jako Číňanka Yang Xiangbin. Ta je prý také náhodou přítelkyní zakladatele sekty Zhao Weishana

Místní média označila skupinu za „nejnebezpečnější čínský kult“ a komunistická vláda ji v roce 1995 formálně zakázala. Univerzitní učenci tvrdí, že strávili roky zkoumáním církve a rozhovory s členy. Potvrdili děsivou skutečnost. Aby si církev udržela poslušnost členů, sahá k násilí, nátlaku a zastrašování.

Členové byli dokonce nuceni opustit své rodiny a zbavit se majetku. Mezi hlavní oběti sekty patří osamělé ženy, které se snáz verbují. „Lidé jsou nuceni, aby klepali na dveře každého, koho znají a nutili ho, aby se ke skupině přidal. Posílají evangelisty po celé Číně. Jejich poselstvím je, že pokud se nepřipojíte, je pravděpodobnější, že půjdete do pekla nebo možná zemřete na rakovinu a tak podobně,“ uvedla odbornice Emily Dunnová.

Jak uvedl deník Daily Star, jedna z žen měla kvůli sektě opustit manželství trvající jednadvacet let. Zanechala po sobě jen stručný dopis. „Nehledejte mě, budou to vyhozené peníze. Nevolejte policii. Pokud se někdo zeptá, řekněte mu, že už nevěřím v boha a že vydělávám peníze,“ stálo v něm.

V roce 2012 bylo čínskou vládou zatčeno na deset tisíc členů sekty. Podle úřadů šířili poplašnou zprávu o konci světa, který měl podle Mayského kalendáře nastat 21. prosince.

V roce 2014 byla v hongkongské pobočce McDonald’s ubita k smrti žena poté, co odmítla dát své číslo skupině šesti lidí, o kterých se věřilo, že nabírají nové členy. Vrazi nebohé ženy byli popraveni. „Byl to zlý démon,“ uvedl před popravou jeden z vrahů. Čínská vláda se snaží se sektou zatočit. Mnozí její členové už před komunistickou vládou prchli do zahraničí.