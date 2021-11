Závažný zločin řeší kriminalisté ve Walesu. Teprve čtrnáctiletý kluk měl mít sex se svou o tři roky mladí sestrou. A aby toho nebylo málo, dívka s chlapcem otěhotněla! Podle soudu mohou za takové chování rodiče obou sourozenců. Chlapec mimo jiné už od deseti let sledoval pornografické snímky.

Jak uvedl deník The Sun, soud popsal, že dívka začala trpět silnými bolestmi břicha, načež ji rodina převezla do nemocnice. Tam nastal šok. Dívka porodila zdravé dítě. Když se jí v nemocnici zeptali, zdali měla v minulosti sex, pověděla k údivu všech okolo, že netuší. Stejně neurčitě reagovala i na dotaz, jestli s pohlavním stykem souhlasila.

Její bratr byl o dost otevřenější. Sex se svou sestrou přiznal hned. Dokonce policistům popsal, jak a kde ke styku došlo, a že postel byla přeci jen nejpohodlnější. Předtím podle jeho slov došlo na líbání a postupné sundávání oblečení. Aby toho nebylo málo, dnes již šestnáctiletý chlapec byl obviněn ze dvou případů znásilnění.

Zdrcená dívka nakonec uvedla, že touží po normálním životě a dobro pro svou ratolest. Domů se prý vracet nechce. Není ani divu, protože v její rodině podle soudu panovaly hrozivé poměry.

Soud upozornil, že děti vyrůstaly v otřesných podmínkách a neměly od rodičů vštípeny žádné morální hodnoty. Chlapec údajně už od deseti let sledoval porno. „Děti jsou produktem jejich výchovy a prostředí, kterému jsou vystaveny,“ upozornil soudce Dean Pulling.

Chlapce nyní vychovávají pěstouni a údajně na něj mají dobrý vliv. „Vězením by se dosáhlo málo, ale stálo by nás to hodně,“ vysvětlil jeho obhájce rozhodnutí soudu, které nepočítá s trestem odnětí svobody.