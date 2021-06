Veliké neštěstí se odehrálo v sobotu odpoledne u Harmanic nedaleko Bánské Bystrice. Osobní automobil vrazil do skupinky cyklistů. Podle policie vjel řidič do protisměru, kde stranou auta zachytil jedenačtyřicetiletou ženu a jejího syna. Žena na místě zahynula. Chlapce v kritickém stavu odvezli do nemocnice. Jediný, kdo vyvázl bez zranění, je otec rodiny.