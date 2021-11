Třiadvacetiletá žena měla celý život před sebou. Krvežízniví psi jí ale všechny plány zpřetrhali. Když ji zvířata napadla, stihla ještě zavolat svému bratrovi, který pracuje u policie. Ten se na místo ihned vydal na motorce a jako v akčním filmu po psech za jízdy střílel z pistole, aby je odehnal. Když se mu to povedlo, nemohl uvěřit svým očím.

Jak uvedl deník Mirror, Florencia ležela na zemi potrhaná a v částečném bezvědomí. „Jediné, o co žádala, byla voda,“ svěřila se dívčina teta Rosa, která viděla nebohou oběť ještě před příjezdem sanitky. I přes rychlou pomoc záchranářů mladá žena svým zraněním krátce po převozu do nemocnice podlehla. „Dala jsem jí vodu, ale po chvíli jsem si uvědomila, že už se nehýbe. To už, myslím, byla mrtvá,“ dodala zdrcená teta.

„Jaká strašná zpráva, odpočívej v pokoji,“ napsal dívčin kamarád na sociální sítě. Jak uvedl, nemůže uvěřit tomu, co se stalo, a upozorňoval na to, že Florencia měla celý život před sebou. Dosud není jasné, jestli se psi volně potulovali po krajině nebo mají nějakého majitele. To budou zjišťovat kriminalisté. Policisté v oblasti použili drony, aby se pokusili zvířata vystopovat. Ta by měla být stále na útěku.

Florencia si běhání užívala. Běhala každý večer jako součást tréninku pro udržení kondice, protože měla v úmyslu přidat se ke svému bratrovi k policii a chtěla být v nejlepší formě, aby mohla složit fyzické zkoušky. Pro běh si vybrala pustinu za městem, protože v ulicích se běhat bála.