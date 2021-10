K vážné nehodě došlo před třetí hodinou odpoledne na silnici třetí třídy mezi Nymburkem a obcí Budiměřice. „Na místě je asi pět zraněných, zasahuje pět posádek záchranné služby a dva vrtulníky," uvedla pro Blesk mluvčí záchranářů Petra Homolová.

Hasiči na místě vyprošťovali zraněné z havarovaných aut. Jeden člověk nehodu bohužel nepřežil, šlo o spolujezdkyni z osobního auta. „Sanitka měla jet od jiné dopravní nehody, načež proti ní jela řidička osobáku, ta zastavila a zezadu do ní narazila dodávka, která auto roztočila a to následně narazilo i do sanitky," vysvětlil předběžnou příčinu nehodu policejní mluvčí Pavel Truxa.