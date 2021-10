Narodil se 30. října 1893 v Přerově. Karel Janoušek (†77) bojoval už za první světové války v Československých legiích v Rusku. Za II. světové války pak organizoval tvorbu československých leteckých jednotek v Royal Air Force (RAF).

Je také jediným Čechoslovákem, který se mohl pyšnit hodností leteckého maršála. Tu mu udělil 17. května 1945 britský král Jiří VI., v Československém letectvu měl hodnot divizního generála.

Vykonstruovaný proces

Zároveň byl i členem prvního a druhého odboje komunistického vězení. Byl proto trnem v oku tehdejší Státní bezpečnosti. Po únorovém převratu roku 1948 byl přeložen do výslužby, StB ho ale později vyprovokovala k tomu, aby se pokusil o emigraci.

Vše byla samozřejmě jedna velká hra, byl chycen a následně se ocitl před soudem. Ten ho ve vykonstruovaném procesu odsoudil nejprve k 18 letům těžkého žaláře, byl degradován na vojína, ztratil akademický titul a přišel o vyznamenání. Janoušek se odvolával, soud mu ale trest ještě zpřísnil o jeden rok navíc.

Roku 1950 byl odsouzen za údajnou „přípravu pokusu o útěk“, soud mu uložil doživotí. Ve vězení nakonec seděl dvanáct let, mezitím vystřídal několik věznic. Mezi nimi i Leopoldov, který byl známý jako nejkrutější vězení komunistického režimu.

Co StB tehdy zamýšlela, není jisté. Pod psychickým a fyzickým nátlakem byl určen jako důvěrník tajné bezpečnosti a měl za úkol donášet na nacistického doktora Fritze Kleina (odsouzený k smrti za válečné zločiny v koncentračních táborech a během holocaustu pozn. red.).

O deset let později byl na amnestii propuštěn, potýkal se ale s nejistotou, skončil v podniku Textil Praha. StB ho stále vedla jako spolupracující osobu. V roce 1968 došlo k jeho rehabilitaci, hodnosti a vyznamenání mu však vráceny nebyly.

In memoriam vyznamenán Řádem Bílého Iva I. třídy

Začal sepisovat své paměti, bohužel je ale nikdy nedopsal, neboť ho 27. října 1971 zastihla smrt. Nejprve byla jeho urna s popelem uložena v hrobě rodiny Hofmannovy a Fenzlovy na Libeňském hřbitově v Praze, později byla přenesena na hřbitov Šárka v Dejvicích.

V listopadu 1989 mu byla prezidentem ČSFR navrácena hodnost i vyznamenání, o dva roky později mu byla udělena vojenská hodnost armádního generála.

Prezident Miloš Zeman Karla Janouška 28. října 2016 vyznamenal in memoriam v zastoupení Řádem Bílého lva I. třídy, vojenské skupiny za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky a za bojovou činnost. Nejvyšším vyznamenáním byl oceněn 45 let po své smrti.

27. října 2021 to je 50 let od smrti generála Janouška. „Na generála Karla Janouška už 50 let jen vzpomínáme. Jediný československý Air Marshal a organizátor našich letců ve Francii a britské RAF v boji proti nacistům. 12 let pak strávil za komunismu za mřížemi. Děkujeme za všechno, pane generále,“ vzkázala mu armáda na twitteru.