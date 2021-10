„Tohle bych nepřál ani svému nejhoršímu nepříteli. Ta nehoda navždy změnila můj život,“ uvedl dnes Paul. Američan si o průšvih koledoval a nezřídka řídil opilý. Nejinak tomu nebylo ani před sedmi lety v osudný den, když se vypravil za svou přítelkyní a cestou ošklivě havaroval.

Jak uvedl deník Metro, kolem druhé hodiny ráno pravděpodobně za volantem usnul a ztratil kontrolu nad vozem. Auto se několikrát překulilo a Paul vypadl z okna, načež se stroj převalil přímo na něj. Paul při havárii utrpěl vážná zranění a ušetřen nebyl ani jeho penis.

Paul byl poté letecky transportován do nemocnice v St. Louis v Missouri, kde byl uveden do umělého spánku. Kromě poranění genitálií si Paul zlomil vaz, dvě žebra, čelist a nos. Ačkoli se chirurgové snažili jeho chloubu zachránit, nepodařilo se jim to. Američanovi zůstal místo penisu jen podivný pahýl.

Ačkoli si muž v uvědomění, že ani nebude moci mít děti, nedokázal světlou budoucnost představit, postupně se z nehody nejen fyzicky i psychicky zotavuje. Motivaci k návratu do života mu dodává jeho milovaný pejsek Resse. „Pomáhá mi víc, než si kdo dokáže představit. Je pro mě důvod, abych každý den opět vstal,“ vysvětlil Paul.

Možná i proto se Američanovi podařil malý zázrak. Ačkoli mu doktoři tvrdili, že se po nehodě bude muset naučit znovu chodit, nebylo tomu tak. „Zvedl jsem zadek z invalidního vozíku, udělal jsem pár kroků k doktorovi a řekl mu, že jsme si asi nerozuměli,“ vtipkoval muž.