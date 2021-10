K nehodě došlo 25. března letošního roku na letišti v Kladně (LKKL) u obce Velká Dobrá. Na místo okamžitě vyrazila záchranná služba, hasiči a policisté. Vzlétl i záchranářský vrtulník. Ústav pro odborné zjišťování příčiny leteckých nehod nedávno ukončil vyšetřování pádu vrtulníku.

Čtyřicetiletý pilot měl na stroji Guimbal G Cabri s náletem asi 699 hodin provádět dolétání potřebného počtu hodin, aby mohl u provozovatele nastoupit jako instruktor vrtulníku. Lety měl naplánované se zkušeným instruktorem, který mu měl předat potřebné poznatky a zkušenosti.

Osudného dne mu zbývaly odlétat asi jen tři hodiny z celého výcviku. „Ráno 25. března mi zbývaly odlétat z plánu cca 3 hodiny. S instruktorem jsme připravili vrtulník, doplnili palivo, provedl jsem předletovou prohlídku a zahájili jsme činnost krátce po osmé hodině místního času. V cca 9 hodin místního času jsme přistáli, doplnili palivo a již jsem měl létat sám,“ uvedl pilot ve své výpovědi.

Jelikož měl ve stroji volné místo, chtěl podle svých slov udělat kamarádovi a zaměstnancům provozovatele radost a nabídl jim, že se s ním mohou proletět. Při jeho třetím letu s ním na palubě byla jeho kolegyně. „Provedl jsem ukázku visení, zaletěl okruh a po přistání jsem zahájil cvičení v malé výšce nad dráhou, kdy jsem prováděl zatáčky mezi postranními značeními dráhy 30 a cvičení jsem plánoval ukončit brzděnou zatáčkou proti větru a zastavením do visení. Předpokládal jsem zvýšenou potřebu výkonu při brzdění a přechodu do visení, a proto jsem při zahájení poslední zatáčky lehce přizvednul kolektiv,“ uvedl dále muž.

V tuto chvíli ale nastal zlomový okamžik, který vedl k havárii. Vrtulník začal při zatáčce klesat. „Rozpoznal jsem potřebu zásahu do řízení a pokusil se situaci zachránit zvednutím kolektivu a srovnáním vrtulníku do horizontu pomocí cykliky. Zásah do řízení jsem však provedl buď příliš pozdě, nebo nedostatečně, nebo v kombinaci obojího a narazili jsme přední částí levé ližiny do stoupajícího terénu u prahu dráhy 12. V důsledku nárazu do země následovalo nekontrolovatelné překlopení na nos, zásah rotoru do země a několikrát jsme se překulili,“ popsal děj nehody.

K nárazu došlo asi v rychlosti 18 kilometrů v hodině. Jakmile se vrtulník zastavil, zeptal se cestující, zda je v pořádku. „Ta mi oznámila, že v pořádku není, že ji strašně bolí noha. Povypínal jsem všechny vypínače, odpoutal jsem cestující, odpoutal sebe, dostal se z vrtulníku a vytáhnul jsem cestující cca 5-7 metrů od trosek, kam jsem se následně vrátil, abych zavřel hlavní palivový ventil,“ uvedl s tím, že následně zavolal záchranáře.

Žena ve výpovědi uvedla, že stroj řídil její kolega z práce. „Vše probíhalo normálně. Bylo krásné počasí, sucho, rozhledové podmínky bez omezení, vítr moc dle mého nefoukal. Já jsem byla ve vrtulníku připoutaná. Pak nějak došlo k nehodě. Neumím to popsat nejsem pilot, prostě jsme spadli,“ uvedla žena. Pilot měl platné certifikáty na čtyři vrtulníky a celkový nálet asi 293 hodin. Na zničený stroj získal papíry v říjnu 2019, dlouhých 17 měsíců s ním ale nelétal.

I přesto, že měl veškeré potřebnosti k letu, došlo k nehodě. „Příčinou letecké nehody byla nezvládnutá pilotáž vrtulníku v průběhu provádění brzděné zatáčky na malé výšce. Spolupůsobící příčinou byla malá zkušenost s létáním na typu a manévr prováděný proti stoupajícímu terénu,“ uvedli vyšetřovatelé několik měsíců po nehodě.