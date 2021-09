Modelka Karissa Rajpaulová (†26) z amerického Los Angeles byla u matky s dcerou celkem třikrát, přišla si k nim pro větší pozadí. V roce 2019 jí do zadku natřikrát vstříkly tekutý silikon, což je podle odborníků vysloveně zdraví nebezpečný postup. V případě Rajaulové, které se rozjížděla kariéra influencerky na sociálních sítích, nešlo ale jen o zdraví, nýbrž přímo o život. Zákrok bohužel nepřežila. Na sítích po něm zbyly jen usměvavé snímky, které si Rajaulová přímo při zákroku pořizovala.

Nic jim neřekly

Libby Adameová (51) a Alicia Galazová (23) po zfušované operaci, kdy se Karisse udělalo špatně, samy zavolaly sanitku. Před příjezdem záchranářů ale utekly a záchranářům ani nesdělily, co se děje, uvedla televize CBS. Rajpaulová tak zemřela na pohotovostním příjmu, aniž by lékaři věděli, že má v zadku silikon. Tím pádem netušili, jak mladé ženě co nejrychleji zachránit život v situaci, kdy šlo o vteřiny.

Dvojice svou nezákonnou činnost provozovala od roku 2012, klientky nabíraly hlavně na Instagramu. Za sérii tří zákroků si od Rajpaulové vzaly v přepočtu přes 300 tisíc korun.

Jsou na svobodě

V srpnu je obě zadržela policie a po zaplacení kauce ve výši 1 milionu dolarů (22 milionů korun) je zase propustila. Jsou obžalované z vraždy, stíhány na svobodě. První soud se plánuje na prosinec.

Plastické operace matka s dcerou podle úřadů neprováděly ve vhodných prostorech ani podmínkách. Nehledě na to, že tekutý silikon, který rády používaly, se může snadno dostat do krevního oběhu a způsobit embolii. „Silikon není určený ke vstřikování do zadku ani do ňader, tečka,“ vyjádřil se odborník pro oblast plastické chirurgie John Timothy Katzen.

Policii se po zveřejnění případu ozvaly další oběti, kterým se po zákroku u Adameové s Galazovouo ohlásily nepříjemné zdravotní komplikace.