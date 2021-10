Policie v kolumbijském Medellínu složila speciální tým, který podle úřadů dělá vše pro to, aby byl brzy dopaden ten, kdo v malebném městečku Jardín jižně od Medellínu nejméně dvakrát zmáčkl spoušť a v noci na sobotu zastřelil Češku Aničku T. (†25), uvedl server RadMas.com. V nešťastném případu už vyšetřovatelé vyslechli deset lidí, sdělil policejní šéf v Antioquii Daniel Mazo.

Dívka, která před rokem dokončila studium medicíny, plánovala v Kolumbii zůstat přes zimu. To se jí už bohužel nepodaří. Přišla o život v oblasti nechvalně proslulé kvůli problémům s kriminalitou, a to údajně poté, co se pohádala s přítelem a vydala se nocí sama bez doprovodu, jen s baterkou.

Úřady v regionu Antioquia a jeho hlavním městě Medellín mají plné ruce práce, aby si na mezinárodní scéně pokud možno neutrhly ostudu, proto na případ zavražděné české turistky Anny kladou neobvyklý důraz. Už proto, že za poslední dny v oblasti přišli násilně o život další tři turisté. S informací o počtu mrtvých turistů za posledních 14 dní přišel medellínský prokurátor William Yeffer.

Role přítele Joshuy

Britský přítel Aničky byl podle Infobae.com identifikován jako Joshua T. K. (25) a v současné době spolupracuje s kolumbijskou policií, měl jim k případu sdělit zásadní informace. O jaké informace se přesně jedná, ale policie neupřesnila.

Joshua v případu zároveň vystupuje jako jeden z možných podezřelých, uvedl ElEspectador.com. Je tedy pravděpodobné, že zůstane pod dohledem a kontrolou policie, dokud nebude v případu o něco jasněji.