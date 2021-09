V sobotu odpoledne u města Joplin v americké Montaně vykolejil vlak. Osm vagonů se při nehodě převrátilo, ležely na boku vedle tratě. Přijet musely jeřáby, aby je postavily zpátky na koleje. Vlak mířil ze Seattlu do Chicaga, vezl 154 lidí, včetně 13 členů posádky. 50 lidí se zranilo, 3 zemřeli.

Z mrtvých cestujících se zatím podařilo identifikovat jen jednoho, napsal Daily Mail. Je jím inženýr z Missouri Zach Schneider (†28), který jel vlakem na dovolenou s manželkou Beccou (26). Ta tragickou nehodu přežila a svého muže oplakává.

Jejich kamarád Caleb Morris založil na stránce Gofundme sbírku na pohřební výdaje a za pouhých 10 hodin se během neděle vybralo 13 tisíc dolarů (280 tisíc korun). „Byl to nejhodnější, nejchytřejší člověk, co jsem poznal, oba to jsou znamenití lidé,“ napsal o manželském páru Morris. „Zach chtěl lepší svět, kam by se každý vešel. Vždycky jsem oceňoval jeho schopnost myslet jinak. Jsem vděčný, že jsem tě mohl znát, Zachu,“ vyznal se mrtvému kamarádovi Morris.

Proč vlak vykolejil, se vyšetřuje. Expert citovaný Daily Mail odhaduje, že k neštěstí mohly přispět neudržované koleje, jako možnou příčinu uvádí ale i chybu strojvůdce, který mohl příliš zprudka šlápnout na brzdu, aby neprojel světelný signál vybízející ho k zastavení.