Nejdřív výbuch sebevražedného atentátníka v Afghánistánu, následně těžká zranění a boj o život. Válečný veterán Jiří „Regi“ Schams (†42) skončil na vozíku ale bojoval dál. Jenže po sedmi letech ho pak skolila těžká nemoc. Bylo mu pouhých 42 let. Na pražském Žižkově v Kubelíkově ulici odhalili pamětní desku, která má neobyčejného českého hrdinu připomínat.

Jiří Schams, kterému nikdo jiný neřekl jinak než Regi, se narodil v Praze 22. září 1972. Maturitu získal na Gymnáziu Na Pražačce, roku 1992 pak nastoupil na ještě povinnou základní vojenskou službu. Někteří se toho báli jak čert kříže, on se těšil.

Od mládí měl k armádě blízko. K vojákům se nadobro vrátil o pět let později, následně nastoupil k 6. Mechanizovanému praporu a vydal se na misi SFOR na území tehdejší Jugoslávie. Jeho snem však byla speciální jednotka, roku 1999 se stal členem 6. speciální brigády (dnes 601. skupina speciálních sil). Předcházelo tomu velmi náročné přijímací řízení v Prostějově.

Nejdřív se věnoval průzkumům, pak získal odbornost potápěče. Druhou láskou, kromě armády, pro něj byla Praha. „Odloučení od rodného města nesl velice těžce a tak se nikdo nedivil, že když na podzim 2001 vznikl Útvar speciálních operací Vojenské policie, známější pod zkratkou SOG (Special Operations Group) a jemu se tak neočekávaně naskytla příležitost sloužit u speciální jednotky a navíc v hlavním městě republiky, ani na okamžik nezaváhal,“ vzpomíná na Regiho plukovník Eduard Stehlík (56).

Osudová mise

Jiří se mezi lety 2003 a 2005 účastnil celkem čtyř misí na území Kuvajtu a Iráku, o rok později pak mise KFOR v Kosovu. V říjnu 2007 odjel do Afghánistánu, jeho jednotka tady působila v sestavě britského uskupení Task Force Hilmand, tedy v jedné z nejnebezpečnějších afghánských provincií Hílmand.

„Tato mise se mu bohužel stala osudnou. V pondělí 17. března 2008 zaútočil v městečku Gerešk na hlídku, jejíž byl součástí, sebevražedný atentátník. Při mohutné explozi byl zabit Jirkův spolubojovník praporčík Milan Štěrba, dva dánští vojáci a čtyři Afghánci. Sám Jirka byl těžce zraněn,“ popsal bývalý voják Stehlík.

Rval se dalších 7 let

Lékaři Jiřímu nedávali moc šancí na přežití, on ale dokázal, že je opravdovým bojovníkem. Byl několik měsíců v kómatu a střepina, která mu zůstala v hlavě, způsobila těžká poškození mozku. Svůj boj o život vyhrál, bohužel ale skončil na vozíčku. „I když zůstal upoután na invalidní vozík, rval se po následujících sedm let s nepřízní osudu, a to i za pomoci svého pověstného, někdy opravdu hodně, ale hodně černého humoru,“ dodal Stehlík. Díky exoskeletonu se dokonce dokázal po šesti letech na chvíli postavit na vlastní nohy.

7. ledna 2015 Jiří „Regi“ Schams bohužel podlehl těžké a zákeřné zhoubné nemoci, která se u něj náhle objevila. Zemřel ve své milované Praze, konkrétně v Ústřední vojenské nemocnici. Byl zároveň iniciátorem nadačního fondu REGI Base, který pomáhá válečným veteránům a zároveň i jeho nejviditelnější tváří.

Pamětní deska na Žižkově

„Za svůj dosavadní život jsem hovořil na nespočtu pietních aktů. Na co se však obtížně zvyká, pokud se na to vůbec zvyknout dá, je když člověk odhaluje pamětní desky kamarádům,“ napsal český vojenský historik.

21. září byla na domě v čp. 1589/10 v Kubelíkově ulici na pražském Žižkově odhalena pamětní deska štábního praporčíka in memoriam. „Regi, kamaráde, čest Tvé památce!“ dodal Stehlík. Jiří byl podle Eduarda i jedním z nejlepších zdravotníků, kterého Armáda ČR měla. Posledního rozloučení ve strašnickém krematoriu se účastnily tehdejší nejvyšší špičky AČR. Nechyběl ani průlet Gripenů čáslavské letky nad Prahou nebo vrtulníky.